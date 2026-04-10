Dopo aver pubblicato il suo primo album, Martina Attili torna con Caro X, il nuovo singolo disponibile da venerdì 10 aprile per Zoo Dischi/ADA Music Italy. Il brano vanta la collaborazione dei Vintage Violence, uno dei gruppi storici dell’underground punk e garage rock italiano.

La canzone racconta la storia di un uomo solo e di una ragazza stanca che, come il sole e la luna, si rincorrono senza trovarsi e si guardano senza toccarsi. Una narrazione in cui la voce della poliedrica cantautrice si fonde con il sound ruvido e diretto della band, in un esperimento musicale che mescola generi e attitudini.

MARTINA ATTILI E I VINTAGE VIOLENCE: LA GENESI DI “CARO X”

La collaborazione tra la cantautrice e la band nasce da un’intuizione avuta proprio durante un live. “Ho scritto ‘Caro X’ dopo essermi ubriacata a una serata punk anni ’70, ma le mancava qualcosa”, ha raccontato Martina Attili spiegando la genesi del brano. “Due anni dopo, a un concerto dei Vintage Violence, ho capito che il pezzo mancante erano proprio loro. Ora è una delle mie canzoni preferite”.

Caro X è un brano fortemente influenzato dal teatro canzone: alla parte cantata si sovrappone un monologo dell’artista, che non si limita a introdurre il racconto ma ne amplifica il significato emotivo. Questo continuo dialogo tra parola e musica rafforza il tema centrale del pezzo, trasformandolo in una vera e propria scena in cui il confine tra canzone e racconto teatrale si fa sottile e suggestivo.

Il brano è stato scritto e composto da Martina Attili, con l’arrangiamento curato dai Vintage Violence e la produzione artistica di Rocco Arienti. Le registrazioni, il mix e il master sono stati affidati a Lorenzo Monti presso Lo Studio Recording.