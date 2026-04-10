10 Aprile 2026
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10 Aprile 2026

Martina Attili incontra il punk dei Vintage Violence nel nuovo singolo “Caro X”

Il nuovo singolo della cantautrice, in uscita il 10 aprile, vanta la collaborazione di una delle band storiche dell'underground punk italiano.

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singolo Caro X di Martina Attili feat. Vintage Violence
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Dopo aver pubblicato il suo primo album, Martina Attili torna con Caro X, il nuovo singolo disponibile da venerdì 10 aprile per Zoo Dischi/ADA Music Italy. Il brano vanta la collaborazione dei Vintage Violence, uno dei gruppi storici dell’underground punk e garage rock italiano.

La canzone racconta la storia di un uomo solo e di una ragazza stanca che, come il sole e la luna, si rincorrono senza trovarsi e si guardano senza toccarsi. Una narrazione in cui la voce della poliedrica cantautrice si fonde con il sound ruvido e diretto della band, in un esperimento musicale che mescola generi e attitudini.

MARTINA ATTILI E I VINTAGE VIOLENCE: LA GENESI DI “CARO X”

La collaborazione tra la cantautrice e la band nasce da un’intuizione avuta proprio durante un live. “Ho scritto ‘Caro X’ dopo essermi ubriacata a una serata punk anni ’70, ma le mancava qualcosa”, ha raccontato Martina Attili spiegando la genesi del brano. “Due anni dopo, a un concerto dei Vintage Violence, ho capito che il pezzo mancante erano proprio loro. Ora è una delle mie canzoni preferite”.

Caro X è un brano fortemente influenzato dal teatro canzone: alla parte cantata si sovrappone un monologo dell’artista, che non si limita a introdurre il racconto ma ne amplifica il significato emotivo. Questo continuo dialogo tra parola e musica rafforza il tema centrale del pezzo, trasformandolo in una vera e propria scena in cui il confine tra canzone e racconto teatrale si fa sottile e suggestivo.

Il brano è stato scritto e composto da Martina Attili, con l’arrangiamento curato dai Vintage Violence e la produzione artistica di Rocco Arienti. Le registrazioni, il mix e il master sono stati affidati a Lorenzo Monti presso Lo Studio Recording.

 

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