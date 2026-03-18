18 Marzo 2026
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18 Marzo 2026

Musicante Awards – Premio Pino Daniele 2026: come funziona il contest

Aperte le iscrizioni alla seconda edizione del live contest promosso dalla Fondazione Pino Daniele ETS con il sostegno di SIAE.

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Musicante Awards Premio Pino Daniele 2026 iscrizioni aperte
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In questa guida parliamo del Musicante Awards – Premio Pino Daniele 2026, il live contest promosso dalla Fondazione Pino Daniele ETS e dedicato a giovani artisti con competenze musicali professionali e un repertorio di opere originali.

Le iscrizioni aprono il 19 marzo 2026 e restano aperte fino al 31 maggio 2026. Il contest, realizzato con il sostegno di SIAE, si articola in più fasi: scouting, live audition, bootcamp di perfezionamento e show finale.

Il progetto è aperto a cantautori singoli e gruppi musicali e ruota attorno a tre categorie diverse, con un percorso che mette al centro scrittura, ricerca artistica e performance dal vivo.

Ma come funziona esattamente il concorso e cosa bisogna sapere prima di iscriversi?

Come analizziamo i concorsi musicali

Nel 2017 All Music Italia e Rockol hanno deciso di dedicare uno spazio ai concorsi musicali italiani che rispettano alcuni criteri fondamentali di trasparenza, con l’obiettivo di aiutare gli artisti emergenti a orientarsi tra le molte iniziative presenti nel nostro Paese.

Per essere presi in considerazione nelle nostre guide, i contest devono rispettare alcune condizioni chiare per i partecipanti:

  • giurie dichiarate o comunque identificabili;
  • regolamenti pubblici e consultabili prima dell’iscrizione;
  • premi verificabili indicati nel bando.

In questa guida analizziamo quindi il regolamento del Musicante Awards – Premio Pino Daniele 2026 per capire come funziona il contest e quali aspetti è importante conoscere prima di partecipare.

Chi può partecipare al Musicante Awards – Premio Pino Daniele 2026

Il contest è aperto a singoli cantautori e gruppi musicali in possesso di competenze musicali professionali e di un repertorio di opere originali.

Le categorie previste sono tre:

  • AFAM: per artisti iscritti o diplomati in Conservatorio o in istituzioni AFAM, con età compresa tra 18 e 40 anni;
  • Academy Connection: per artisti non iscritti né diplomati AFAM, con età compresa tra 18 e 35 anni;
  • Industry: per artisti e gruppi provenienti da label discografiche o editori musicali, tra 18 e 35 anni.

Per la categoria AFAM, i singoli cantautori devono esibirsi con una propria band composta da massimo sei musicisti iscritti o diplomati AFAM. Per i singoli artisti della categoria Academy Connection, invece, è prevista l’assegnazione di una band composta da allievi del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano.

Documenti e materiali richiesti

Per partecipare è necessario compilare il form sul sito ufficiale e presentare due video:

  • un video con un brano originale inedito eseguito dal vivo, della durata massima di 3 minuti;
  • un video con una elaborazione originale di un’opera di Pino Daniele, eseguita dal vivo, della durata massima di 3 minuti e 30 secondi.

I materiali devono essere inviati come link privati, visibili solo ai possessori del link e accessibili fino alla fase finale del contest. Il regolamento richiede inoltre inquadratura fissa, esecuzione live senza editing digitale e il rispetto delle specifiche tecniche indicate dalla produzione.

Costi da sostenere

  • Iscrizione: dal regolamento consultato non è indicata una quota di iscrizione.
  • Live Audition: viaggio, vitto, alloggio e produzione artistica sono a carico dei partecipanti.
  • Bootcamp e show: le spese di viaggio, vitto e alloggio sono sostenute dall’organizzazione o dai partner del progetto.

Musicante Awards 2026 – Come funziona il contest

Il percorso si articola in quattro fasi.

  • Scouting e candidature online: da marzo a giugno, con selezione delle candidature ricevute tramite form online e attività di scouting;
  • Live Audition: in programma il 30 giugno, 1 e 2 luglio, con ascolto dal vivo dei candidati selezionati;
  • Bootcamp di perfezionamento: tra settembre e ottobre, con attività didattiche, workshop e seminari;
  • Show Live: fase finale con proclamazione dei Musicanti, performance dal vivo, nomination e assegnazione del Premio Pino Daniele.

La selezione è affidata a una commissione scelta dalla Fondazione, chiamata a valutare competenze musicali, identità artistica e prospettive progettuali dei candidati. Nel regolamento consultato, però, i nomi dei giurati non vengono specificati.

Premi in palio

Gli artisti selezionati per lo show finale ricevono le nomination dei Musicante Awards, legate a diversi aspetti artistici e tecnici della performance live.

  • Miglior Elaborazione Opera di Pino Daniele
  • Miglior Composizione Originale
  • Miglior Testo
  • Miglior Ensemble
  • Miglior Vocalità
  • Miglior Interpretazione Vocale
  • Ricerca e Contaminazione
  • Miglior Performer Strumentale
  • Ricerca Sonora e Sound Design
  • Reinterpretazione Creativa del Testo su un’opera di Pino Daniele
  • Premio “Le Radici e le Ali” – Richiamo alla tradizione partenopea

Tra tutti i Musicanti viene poi proclamato il vincitore del Premio Pino Daniele, riconoscimento principale del contest, a cui è destinato un contributo economico per sostenere lo sviluppo della propria attività artistica.

Il progetto segnala inoltre la possibilità, grazie ai partner dell’industria discografica, di arrivare alla sottoscrizione di contratti discografici ed editoriali, anche se nel regolamento non vengono specificati in anticipo durata, soggetti coinvolti e condizioni contrattuali.

Cose da sapere prima di iscriversi

Prima di candidarsi è utile leggere con attenzione il regolamento del contest, che prevede alcune condizioni importanti.

  • Brani inediti: il brano originale presentato deve restare inedito fino alla comunicazione ufficiale degli artisti selezionati e non può essere pubblicato su piattaforme o social prima di tale momento.
  • Embargo sui contenuti: non è consentita la pubblicazione, anche parziale, del brano o delle esibizioni su piattaforme pubbliche o social prima dell’autorizzazione dell’organizzazione.
  • Spese Live Audition: viaggio, vitto e alloggio per le audizioni dal vivo sono a carico dei partecipanti.
  • Diritti audiovisivi: partecipando al contest si autorizzano riprese audio e video che possono essere utilizzate e diffuse dalla Fondazione e dai partner senza compenso aggiuntivo.
  • Decisioni insindacabili: selezioni, esclusioni e assegnazioni dei premi sono decisioni definitive non soggette a reclamo.

Rispetto a molti concorsi musicali per emergenti, il Musicante Awards presenta una struttura più articolata e un regolamento piuttosto dettagliato, soprattutto per quanto riguarda embargo sui brani, diritti audiovisivi e ruolo della direzione artistica nel percorso creativo degli artisti.

Per informazioni

Sito ufficiale: musicanteawards.com

Regolamento: disponibile sul sito ufficiale del contest

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