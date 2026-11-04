Sarah Toscano pubblica venerdì 6 novembre, sulle piattaforme digitali, il nuovo singolo Affinché nessuno ci cancelli per Warner Records / Warner Music Italy. Viene presentato come un racconto sulla paura di essere dimenticati e sul desiderio di rendere eterno un legame. Arriva dopo il disco d’oro per Met Gala, il primo album, uscito a ottobre 2025.

All Music Italia è in grado di rivelarvi che tra gli autori del brano c’è Federica Abbate e che la canzone è una nuova versione di un pezzo mai uscito, che nel 2025 l’autrice aveva presentato a Carlo Conti con i Gemelli DiVersi.

Il significato di Affinché nessuno ci cancelli di Sarah Toscano

Il singolo nasce dopo una lunga fase di sperimentazione musicale e un anno di lavoro in studio, con Dardust alla produzione e Cino alla pre-produzione.

Affinché nessuno ci cancelli parte da una fragilità comune: il timore che una parola sbagliata o un gesto fuori posto possano compromettere un legame. La paura riguarda ogni tipo di rapporto, sentimentale, amicale o familiare.

Al centro del brano c’è il bisogno di sentirsi accolti anche nei propri errori, senza che questi definiscano il valore di una relazione. Accanto alla paura di perdere qualcuno c’è la voglia di custodire quello che si è costruito insieme, nella consapevolezza che nessun legame è fatto di soli momenti perfetti.

Credits del brano ▸ Artista · Sarah Toscano

· Sarah Toscano ▸ Titolo · Affinché nessuno ci cancelli

· Affinché nessuno ci cancelli ▸ Produttore · Dardust (pre-produzione: Cino)

Testo di Affinché nessuno ci cancelli di Sarah Toscano

Il testo sarà disponibile da venerdì 6 novembre, con l’uscita del brano.

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Foto di Antonio De Masi