Sarah Toscano continua il suo 2026 live con una nuova serie di concerti estivi annunciati dopo il successo del Met Gala Tour 2026, che ha registrato sold out a Napoli, Torino, Firenze, Roma, Padova e Milano. La cantante porterà il suo repertorio in festival e piazze italiane a partire da giugno.

Le nuove date, prodotte da Vivo Concerti, attraverseranno diverse città italiane tra giugno e settembre. Nel calendario anche festival già centrali nella stagione live estiva come il Nameless Festival e lo Scialamuni Festival.

Sarah Toscano concerti 2026: le date estive

1 giugno 2026 – Nameless Festival – Lecco

2 giugno 2026 – Scialamuni Festival – Brolo (Messina)

27 giugno 2026 – Piazza San Giovanni – Sassari

10 luglio 2026 – Summer Vibes (San Marino Outlet) – San Marino

9 agosto 2026 – Piazza del Mare – Giulianova (Teramo)

16 agosto 2026 – Festa di San Rocco (Via Roma) – Capistrello (L’Aquila)

12 settembre 2026 – One Night Summer Hits (Piazza del Guercino) – Cento (Ferrara)

Il nuovo tour estivo di Sarah Toscano

Le nuove date arrivano a poche settimane dalla chiusura del Met Gala Tour 2026, primo vero tour nei club dell’artista dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con Amarcord.

Il live estivo porterà sul palco i brani dell’album MET GALA, uscito nell’autunno 2025, insieme ai singoli pubblicati negli ultimi mesi, tra cui Atlantide, legato anche al film Netflix Non abbiam bisogno di parole.

Il percorso di Sarah Toscano

Classe 2006 e originaria di Vigevano, Sarah Toscano si è fatta conoscere prima ad Area Sanremo e poi nella scuola di Amici, dove ha vinto l’edizione 2024 del talent.

Negli ultimi due anni ha consolidato la propria presenza nella scena pop italiana con singoli come Touché, Viole e Violini, Roulette e Tacchi (fra le dita), fino alla partecipazione a Sanremo e al primo tour nei club.

La scaletta del precedente Met Gala Tour 2026

La scaletta dei concerti estivi di Sarah Toscano non è ancora disponibile. Nel precedente Met Gala Tour 2026, chiuso il 23 maggio ai Magazzini Generali di Milano, il live alternava i brani dell’album Met gala, i singoli pubblicati negli ultimi mesi e alcune cover nel blocco centrale dello show.

Questa era la scaletta portata nelle ultime date del tour nei club. La setlist dei concerti estivi 2026 potrebbe cambiare in base al tipo di evento e alla durata dei singoli live.

Met gala

Match Point

L’ultima volta

Mappamondo

Dopo di te

Perfect

Touché

Roulette

Overdrive / Be mine

Maledetto ti amo

Desco

Acoustic set

Atlantide

Voilà (cover di Barbara Pravi)

(cover di Barbara Pravi) Amarcord

Viole e violini / Halo (cover di Beyoncé)

(cover di Beyoncé) Tacchi (fra le dita)

Taki

Caos

Tacchi (fra le dita)

Amarcord

Sexy Magica

Met gala

Nella data del 10 maggio al Duel Club di Napoli, Sarah Toscano aveva portato sul palco anche il fratello Lorenzo durante Perfect. Nel finale di Milano, invece, è salito sul palco Mida per Semplicemente.

Biglietti e prevendite

Per informazioni sui concerti e sulle eventuali prevendite ufficiali è possibile consultare il sito di Vivo Concerti.

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