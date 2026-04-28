Vegas Jones pubblica TXT, il nuovo singolo disponibile da mercoledì 29 aprile per Universal Music Italia. Il brano anticipa l’uscita di Chic Nisello 2, il nuovo album dell’artista, atteso per venerdì 22 maggio.

Dopo aver annunciato il disco, Vegas Jones aggiunge un nuovo tassello al progetto con un brano che riporta al centro voce, scrittura e attitudine rap. TXT, acronimo di Tutto per Tutto, arriva come manifesto della nuova fase discografica dell’artista.

Vegas Jones: TXT anticipa il nuovo album Chic Nisello 2

TXT è costruito su una scelta precisa: meno filtro sulla voce, più spazio al racconto diretto. Nel brano Vegas Jones mette da parte l’autotune per lasciare emergere una vocalità più asciutta, con un testo che parla di determinazione, rivalsa e lucidità.

Il singolo arriva a poche settimane dall’uscita di Chic Nisello 2, sequel ideale di uno dei progetti centrali nella discografia di Vegas Jones. Il disco è già disponibile in pre-order e pre-save.

Qui il nostro articolo sull’annuncio dell’album: Vegas Jones annuncia Chic Nisello 2.

TXT è prodotto da Mike Zombie

La produzione di TXT è firmata da Mike Zombie, produttore multiplatino statunitense noto anche per Started From The Bottom di Drake.

L’incontro tra Vegas Jones e Mike Zombie nasce a Los Angeles, dove i due hanno avuto modo di conoscersi e trasformare il contatto in una collaborazione in studio.

Chic Nisello 2 esce il 22 maggio

Il nuovo album Chic Nisello 2 uscirà venerdì 22 maggio. Con TXT, Vegas Jones anticipa un disco che sembra voler riprendere il legame con una fase precisa della sua storia artistica, aggiornandola al presente.

Il brano lavora su un’energia rap essenziale, con un impianto diretto e una produzione che punta a lasciare spazio alle parole. Nessun giro largo: Vegas Jones sceglie di raccontare il momento in cui si trova oggi, tra ambizione, fame di riscatto e bisogno di rimettere tutto sul tavolo.