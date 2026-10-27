Gianmaria torna con il nuovo singolo Senza la tua mano in tasca, in uscita venerdì 6 novembre 2026 su tutte le piattaforme digitali per Epic Records/Sony Music Italy. Il brano racconta due persone che continuano a perdersi e a ritrovarsi, senza riuscire a lasciarsi del tutto.

L’ultimo singolo di Gianmaria, Formiche, era uscito l’11 ottobre 2024. Poi il silenzio discografico, che il 27 dicembre 2025 abbiamo raccontato in un editoriale di All Music Italia chiuso con una richiesta: “Gianmaria, se ci sei, smetti di parlare con il muro e torna a parlarci”.

In coda a quel pezzo annotavamo che Gianmaria, ancora in forze a Sony Music, era al lavoro su un progetto discografico con un nuovo management e ne auspicavamo il ritorno in quanto, secondo noi, dotato di un raro talento.

Il singolo, prodotto da Taketo Gohara, arriva dopo un periodo dedicato alla scrittura e alla produzione per l’artista vicentino, che è arrivato secondo a X Factor 2021 con I Suicidi ed è stato in gara a Sanremo 2023 con Mostro.

Il significato di Senza la tua mano in tasca di Gianmaria

Le due persone di Senza la tua mano in tasca sono sospese fra la consapevolezza che qualcosa sia cambiato e l’incapacità di rinunciare l’una all’altra, e il racconto passa da immagini quotidiane e piccoli dettagli.

Nella prima strofa chi canta si rivolge all’altra persona: “Tutte le cose che faccio non ti piacciono più”, “l’hai detto lunedì”. Seguono “restare in silenzio davanti a te” e “camminare a distanza”, fino al bucato: “C’è sempre un calzino in meno quando lavo i panni io”.

La seconda strofa ribalta il rimprovero, “Sei cambiata pure tu”, e il ritornello dice: “perdersi è facile”, “piangere è inutile”, “va bene va bene così”. Nella terza strofa lasciarsi e ritrovarsi stanno nella stessa frase: “Lasciarci ad agosto per poi ritrovarci da un momento all’altro”.

Chi canta dice di non cercare l’altra persona perché “ad odiarmi posso solo io”, e subito dopo arriva il titolo: “Sembra che ho un vestito in meno senza la tua mano in tasca”. È il secondo “in meno” del brano, dopo il calzino del bucato.

Quando la seconda strofa torna, cambiano i verbi: “fumi e ti bruciano gli occhi” diventa “scappi e ti brillano gli occhi”. Dopo “Se torno in quel bar e trovo te” il ritornello cambia in “riprendersi è facile”, e prima dell’ultimo ritornello il ponte elenca “vizi che ci ammazzano”.

Credits del brano ▸ Artista · Gianmaria

· Gianmaria ▸ Titolo · Senza la tua mano in tasca

· Senza la tua mano in tasca ▸ Produttore · Taketo Gohara

Testo di Senza la tua mano in tasca di Gianmaria

Il testo sarà disponibile da venerdì 6 novembre, con l’uscita del brano.

Quanto AMI Gianmaria? Qui voti Gianmaria come artista, nel complesso: non questo articolo né un singolo brano. Il tuo voto entra in AMI Charts, la classifica degli artisti votata dai lettori, che esce ogni sabato. Il tuo voto Vota

Foto di Danilo Falà