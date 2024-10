gIANMARIA si ispira a Kanye West e pubblica il nuovo singolo “Formiche”

gIANMARIA, Formiche: significato del testo del nuovo singolo

A distanza di tre mesi dall’ultimo brano Disordine, gIANMARIA ci regala il nuovo singolo Formiche (Epic Records / Sony Music Italy), disponibile da venerdì 11 ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Il brano, inoltre, arriva dopo Stagno, il romanzo scritto dal giovane cantautore ed edito da Mondadori che lo ha visto per la prima volta nella veste di autore, un’attività che affianca e completa quella musicale. Il titolo del libro è anche il titolo di un brano che, come racconta gIANMARIA, è ancora una demo da finire.

GIANMARIA, “FORMICHE”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Prodotto da Gianmarco Manilardi e scritto da quest’ultimo insieme allo stesso gIANMARIA, Formiche parla di mancanze e di nuove consapevolezze.

È una lucida riflessione, a mente fredda, sul vuoto che lascia una persona e di come questa mancanza porti a sua volta alla certezza di quanto quella persona che non c’è più fosse quella giusta.

gIANMARIA commenta così il brano: «Formiche è un brano alla ricerca. Uno di quei brani che escono fuori in 15 minuti e dopo che vengono registrati rimangono quelli, un brano “fortunato” nel trovare un suono, delle parole e delle melodie velocemente ed essere già da subito ben definite».

«Le sonorità sono “anni 2000” e l’ispirazione maggiore arriva dalla musica di Kanye West, artista da cui prendo tutto quello posso».

GIANMARIA, “FORMICHE”: TESTO DEL BRANO

E non lo sai più come scomparire

Senza lasciarmi ammaccato

Senza troppe ferite

Ci pensavi alle prime volte

Che eravamo distratti

Ma poi io che ne sapevo

Che aspettavo te

Sei giorno, quattro hotel

Mi manca il tuo sapore

Ogni tanto sento dietro me dei passi

Sarà che sbatti i piedi sempre più forte

È così facile confondersi

Senza una voce che ci parla

Una casa che ci manca

Una persona che ci stanca

Tanto dopo ci passa

Caschiamo dietro ad un pozzo

Per rimanere più a fondo

Legati alle nostre idee

Quanto ho raschiato sto fondo

Voglio legarmi davvero

A tutta la mia miseria

Ti regalerò un bacio

Per ogni volta che parto

Per ogni volta che non riesco a portarti con me

Avremo un vaso di ricordi

Da seppelire pure oggi

E non lo sai più come scomparire

Senza lasciarmi ammaccato

Senza troppe ferite

Ci pensavi alle prime volte

Che eravamo distratti

Ma poi io che ne sapevo

Che aspettavo te

E non lo so più come non morire

E non farmi schiacciare come le formiche

Se penso alle prime volte

Non ci capivo niente

Figurati se sapevo

Che volevo te

Vorrei un solo che ci illumini per sempre

Per capire quanto vedo distante veramente

Prendere la macchina in mezzo alla nebbia

E andare avanti finché non ritrovo te

Senza perdere speranza che è così banale

Accostare bene in strade secondarie

Anche se faccia a faccia, sguardi distaccati

Finiamo ma senza parlare come gli animali

Ogni singola carezza

Da dimenticare

E pensarci fa male

Fa male

E non lo sai più come scomparire

Senza lasciarmi ammaccato

Senza troppe ferite

Ci pensavi alle prime volte

Che eravamo distratti

Ma poi io che ne sapevo

Che aspettavo te

E non lo so più come non morire

E non farmi schiacciare come le formiche

Se penso alle prime volte

Non ci capivo niente

Figurati se sapevo

Che volevo te

Foto di copertina di Giulia Bersani