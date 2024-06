gIANMARIA, nell’inedito “Stagno” la sconfitta nei confronti del coraggio

gIANMARIA, “Stagno“: significato del testo dell’inedito

Con una storia pubblicata su Instagram, gIANMARIA ha svelato il titolo di un nuovo brano, “Stagno“, che condividerà con i propri fan lunedì 24 giugno su Telegram.

L’inedito, però, al momento è soltanto una demo: “c’è solo la scrittura, come il libro: scarno ed essenziale“.

E, proprio con il libro – il primo del giovane cantautore, in tutte le librerie dal 28 maggio – il brano ha in comune il titolo, “Stagno“.

Poi, conclude: “Grazie per l’attenzione. Grazie per venire alle mie presentazioni. Per seguirmi. Leggermi. Ascoltarmi“.

E, a questo proposito, di seguito riportiamo le ultime due date del tour di presentazione del romanzo:

25 giugno ore 21.00 – NOVENTA VICENTINA , Villeggendo | Piazza IV novembre

, Villeggendo | Piazza IV novembre 12 luglio ore 18.00 – VICENZA, piazzetta di GallaLibraccio

gIANMARIA, “Stagno“: significato del brano

“Il titolo del libro è tratto dal brano. Il brano è tratto dal libro. In entrambi i casi, il titolo ‘Stagno’ per me rappresenta la sconfitta nei confronti del coraggio, in particolare il coraggio di fare un salto nel vuoto, nell’ignoto e in tutto ciò che ricerchiamo in modo inconscio e combattiamo audacemente”, spiega gIANMARIA.

“Stagno“: testo del brano

Cresciuti in uno stagno

Motivo

Tua madre parla solo con Dio

Anche se il terreno qua non è solido

Ci siamo cercati a fondo

Come un uomo che rincorre sua figlia

Come dopo un concerto cerchi l’uscita

Tutto il nostro imbarazzo vedo che lo amo solo io

Hai visto che il cielo non è mai limpido

E il tram non ha mai un sedile libero

Perché c’è gente che torna dalle famiglie

E si rifugia nel luogo che hanno creato

Quello che hanno scelto

Non abbiamo coraggio di fare un passo avanti

Per paura che non ci piaccia dove siamo arrivati

Una stanza in una storia

Dormendo con una persona

In una cosa, una sola

Non abbiamo coraggio

Non abbiamo coraggio

Non abbiamo coraggio

Non abbiamo coraggio

Quello che dici di volere

Non è mai quello che poi vuoi realmente

Essere timidi

Guardarci in faccia

Perderci in macchina è quello che voglio

Vorrei contare su qualcosa ma non posso

Vorrei comprarti qualcosa ma non ho un soldo

Possiamo prendere i mezzi per il momento

e guardare le facce di chi è diverso da noi ma

Non abbiamo coraggio di fare un passo avanti

Per paura che non ci piaccia dove siamo arrivati

Una stanza in una storia

Dormendo con una persona

In una cosa, una sola

Non abbiamo coraggio

Non abbiamo coraggio

Non abbiamo coraggio

Non abbiamo coraggio

In una strada in una scuola

Fermi davanti una pistola

Fermi prima dello sparo

Di un bacio

Le nostre bocche non si toccano ancora

In centro piazza, in una sola

In questa vita o in una nuova

Fermi prima di dare aria alla bocca

Avendo paura di sbagliare parola

Non abbiamo coraggio

Non abbiamo coraggio

Non abbiamo coraggio

Non abbiamo coraggio

Non abbiamo coraggio

Non abbiamo coraggio

Non abbiamo coraggio

Non abbiamo coraggio