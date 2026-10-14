Testo e significato di Luci e ombre, il nuovo singolo di Tormento feat. Noemi, Gué e Shablo, in uscita il 16 ottobre 2026 per Oyster Music.

Il brano arriva dopo la pubblicazione della prima parte di Antidoto, album di Tormento destinato a completarsi entro la fine del 2026 con una seconda parte.

Per Luci e ombre il rapper ritrova Gué e Shablo, con cui nel 2025 è salito sul palco del Festival di Sanremo insieme a Joshua con La mia parola, e coinvolge Noemi. Il singolo si muove tra soul e R&B e racconta una relazione conclusa che continua però a lasciare aperto un legame tra i suoi protagonisti.

Tormento – Luci e ombre : il significato del brano

Luci e ombre mette al centro una storia d’amore che, pur essendo arrivata alla fine, non sembra essersi chiusa davvero sul piano emotivo.

Il titolo sintetizza questa dimensione sospesa: la relazione viene raccontata attraverso ciò che ha lasciato di positivo e ciò che, al contrario, continua a pesare. Musicalmente il brano guarda alla musica black degli anni Novanta, con una ballad dal taglio soul che si inserisce nel percorso di Tormento tra rap, canto e R&B.

La presenza di Noemi, Gué e Shablo riunisce nel brano mondi differenti ma già legati al percorso recente di Tormento. Con Gué e Shablo, in particolare, il rapporto artistico è tornato in primo piano nel 2025 con la partecipazione a Sanremo.

Il testo di Luci e ombre

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di “Luci e ombre” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 16 ottobre 2026, giorno di uscita del singolo.

Tormento torna dal vivo con Big Fish e i Sottotono

Nei prossimi mesi Tormento sarà impegnato anche sul fronte live. Nel marzo 2027 tornerà infatti sul palco insieme a Big Fish per Sotto Effetto Stono – 30 anni dopo, il tour dei Sottotono dedicato al trentennale dell’album pubblicato nel 1996.

Il calendario comprende concerti a Milano, Torino, Bologna, Roma e Conversano, con diverse date già sold out. Qui il nostro articolo con tutte le date e gli aggiornamenti sul tour dei Sottotono.

Crediti del brano ▸ Titolo · Luci e ombre

· Luci e ombre ▸ Artista · Tormento feat. Noemi, Gué e Shablo

· Tormento feat. Noemi, Gué e Shablo ▸ Etichetta · Oyster Music

· Oyster Music ▸ Data di uscita · 16 ottobre 2026