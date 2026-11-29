Nino D’Angelo firma con Warner Music e prepara il ritorno, un po’ alla volta
Dal pianoforte a "Direzione Napoli": il cantautore semina indizi sui nuovi progetti. E all'orizzonte c'è la suggestione Sanremo 2027
di All Music Italia ·
Nino D’Angelo ha firmato un nuovo contratto discografico con Warner Music: è quanto risulta ad All Music Italia. Da alcuni giorni il cantautore napoletano sta preparando il suo ritorno su Instagram, con una serie di reel che aggiungono un dettaglio alla voltae chissà che non ci scappi anche un ritorno al Festival di Sanremo.
Il primo segnale è di giovedì 26 novembre. Nel video D’Angelo suona al pianoforte, e nella didascalia confida: “Le ultime note sono sempre le più difficili da scrivere. Ho l’ansia. Ce la farò?”.
Nino D’Angelo e Warner Music, i reel di “Un po’ alla volta”
Venerdì 27 D’Angelo ha lanciato la serie “Un po’ alla volta”. Nel primo video compaiono il suo nome e la parola “prossimamente”. Nella didascalia l’artista tagga il suo team, Warner Music Italy e Pico Cibelli, presidente della discografica.
La sera stessa è arrivato “Un po’ alla volta due”, dove sullo schermo si legge “Direzione Napoli”. Domenica 29 novembre è stata la volta del terzo video, con D’Angelo davanti al computer mentre ascolta la base. Titolo e data di uscita del brano che accompagna i reel non sono ancora stati annunciati.
Il ritorno arriva nell’anno in cui il cantautore ha festeggiato i 50 anni di carriera e che in estate lo ha visto insieme ad Arisa in La Costiera Amalfitana di Fabio Rovazzi.
Nel calendario di D’Angelo c’è già una data importante: il 21 giugno 2027, giorno in cui compirà 70 anni, sarà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli con il concerto NINO 7.0.
E se Nino D’Angelo tornasse a Sanremo nel 2027?
La suggestione viene spontanea: nel ritorno di Nino D’Angelo potrebbe esserci anche l’Ariston? Parliamo di un pilastro della musica partenopea, molto amata da Stefano De Martino, direttore artistico del Festival di Sanremo 2027.
Al momento è soltanto un’ipotesi. Per conoscere i nomi bisognerà aspettare venerdì 11 dicembre, quando i Big in gara saranno svelati durante Sarà Sanremo.
Nino D’Angelo, quante volte è stato a Sanremo
Per D’Angelo quella del 2027 sarebbe la settima partecipazione. Il cantautore è già stato in gara sei volte, dal debutto del 1986 con Vai fino al 2019, quando si è presentato insieme a Livio Cori.
|Anno
|Brano in gara
|1986
|Vai
|1999
|Senza giacca e cravatta
|2002
|Marì
|2003
|‘A storia ‘e nisciuno
|2010
|Jammo jà (con Maria Nazionale)
|2019
|Un’altra luce (con Livio Cori)
Foto di Virginia Bettoja
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