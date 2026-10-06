I Sottotono tornano insieme sul palco per celebrare i 30 anni di Sotto effetto stono. Tormento e Big Fish saranno in concerto il 5 marzo 2027 ai Magazzini Generali di Milano con una data costruita attorno al disco pubblicato nel 1996.

Al momento quello di Milano è l’unico concerto annunciato per il trentennale. L’appuntamento arriva dopo la reunion discografica del 2021 con Originali, che aveva riportato insieme il duo a vent’anni dall’ultimo album.

Sottotono a Milano: il concerto per i 30 anni di Sotto effetto stono

Il live è in programma venerdì 5 marzo 2027 alle 20:30 ai Magazzini Generali. Sul palco ci saranno Tormento al microfono e Big Fish alle produzioni, la formazione con cui i Sottotono firmarono il disco.

I biglietti sono in vendita su DICE, TicketOne e Boxerticket. Il prezzo indicato è di 26,45 euro più eventuali commissioni. L’organizzazione è di Django Music.

Sottotono · 30 anni di Sotto Effetto Stono Data Città Biglietti 5 mar 2027 Milano

Magazzini Generali SOLD OUT

Sotto effetto stono, il disco dei Sottotono compie 30 anni

Sotto effetto stono è il secondo album dei Sottotono e uscì nel 1996, nel momento in cui il gruppo si assestò definitivamente attorno a Tormento e Big Fish. Il disco portò nel rap italiano un suono fortemente legato al G-Funk, al soul e all’R&B e raggiunse il doppio disco di platino.

Dentro ci sono alcuni dei brani più conosciuti della prima fase dei Sottotono: Solo lei ha quel che voglio, con Danny Losito, Tranquillo, Dimmi di sbagliato che c’è e Succo alla pera col gin.

Nel 2026, in occasione del trentennale, Sotto effetto stono è tornato anche in una nuova edizione fisica, con una ristampa in CD e una tiratura limitata e numerata in doppio vinile rosso trasparente.

Sottotono: dalla reunion di Originali al concerto del 2027

Tormento e Big Fish avevano rimesso ufficialmente in moto i Sottotono nel 2021 con Originali, primo album insieme dopo vent’anni. Nel disco erano entrati sia nuovi brani sia riletture del repertorio con artisti come Tiziano Ferro, Marracash, Guè, Elodie, Mahmood, Coez, Luchè, Emis Killa e Fabri Fibra.

Il concerto del 5 marzo cambia però prospettiva: non viene presentato come un greatest hits o come una nuova tappa della reunion, ma come un live dedicato specificamente a Sotto effetto stono.

La scaletta completa non è stata ancora comunicata. Il repertorio dell’album comprende 15 tracce, dalla title track a Non c’è amore, Di tormento ce n’è uno, Cronici e L’inconscio, oltre ai singoli che portarono i Sottotono fuori dai confini della scena hip hop degli anni Novanta.