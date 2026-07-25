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Big Fish e le contraddizioni di una generazione in “Pressing” con Macello ed Enny P

Il produttore prosegue il suo percorso solista con un brano tech house che anticipa il prossimo progetto discografico

News di Fabio Gattone
BiG Fish torna con il singolo "Pressing" in collaborazione con Macello e Enny P
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Pressing è il nuovo singolo di Big Fish, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 24 luglio 2026. Il brano, pubblicato da Warner Records Italy / Warner Music Italy, rappresenta un nuovo tassello del percorso solista del produttore milanese e anticipa il suo prossimo progetto discografico.

Il pezzo, basato su un incontro tra rap e sonorità elettroniche, vede la collaborazione di Macello ed Enny P.

“PRESSING”: Big Fish cambia pelle

Con Pressing, Big Fish sceglie una direzione sonora diversa rispetto ai suoi lavori più recenti. Il brano nasce infatti durante una sessione in studio con Macello, giovane rapper classe 2001, ma prende una forma completamente nuova quando il produttore decide di trasformarlo aumentando il ritmo e spostandolo su atmosfere tech house.

La presenza di Enny P, rapper italo-colombiana tra i nomi più interessanti della nuova scena urban italiana, completa un brano che prova a mettere in dialogo il linguaggio della trap con una produzione dance più serrata.

Lo stesso Big Fish racconta la nascita del singolo: “PRESSING nasce da una session in studio con Macello. Dopo qualche giorno mi sono messo al lavoro e ho cambiato il mood del brano, trasformandolo in un brano tech house, raddoppiando i BPM. Ho poi coinvolto Enny P perché la sua attitudine e il suo immaginario completavano perfettamente il brano. Penso sia qualcosa di fresco per il rap e, soprattutto, una proposta nuova per il pubblico che ascolta prevalentemente trap“.

Big Fish pubblica il nuovo singolo "Pressing" con la partecipazione di Macello ed Enny P

Macello ed Enny P raccontano le contraddizioni della loro generazione

Il testo di Pressing mette al centro una generazione divisa tra ambizioni personali, fragilità emotive e pressione costante. Il denaro diventa contemporaneamente un obiettivo da raggiungere e una fonte di inquietudine, mentre il ritornello insiste su questo dualismo con un andamento ripetitivo che rafforza il senso di ansia raccontato nel brano.

Le strofe di Macello ed Enny P descrivono una quotidianità fatta di eccessi, aspettative e vulnerabilità, fotografando alcune delle tensioni che attraversano oggi la nuova scena urban. Le loro voci raccontano in modo diretto le contraddizioni di una generazione, che vive una quotidianità dove denaro, eccessi e fragilità convivono costantemente.

Big Fish, una carriera che attraversa oltre trent’anni di rap italiano

Attivo dal 1994 con i Sottotono, Big Fish è diventato uno dei produttori più influenti dell’hip hop italiano, firmando alcuni dei dischi che hanno segnato l’evoluzione del genere.

Tra i lavori più rappresentativi figurano Tradimento di Fabri Fibra, Supereroe di Emis Killa e Nesliving Vol. 3 – Voglio di + di Nesli.

Dopo la reunion dei Sottotono nel 2021, il produttore è tornato a pubblicare musica a proprio nome con Lato B nell’estate del 2025 e successivamente con Amore Disonesto, realizzato insieme a Jake La Furia e Carl Brave. Pressing rappresenta ora un altro capitolo di questo nuovo percorso artistico, in attesa dell’uscita del prossimo progetto discografico.

La foto di Big Fish è di Alessandra Trucillo

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