Big Fish racconta “Amore disonesto” con Jake La Furia e Carl Brave: il video di Stefano Nazzi

Big Fish torna con un nuovo singolo e lo fa scegliendo una strada narrativa netta, introducendo Amore disonesto – feat. Jake La Furia e Carl Brave – con un video-racconto inedito firmato da Stefano Nazzi.

Il brano sarà disponibile ovunque da venerdì 6 febbraio per Warner Records Italy/Warner Music Italy ed è costruito sul campionamento di Io non piango, canzone del 1977 di Franco Califano, contenuta nell’album Tac…!.

C’è un immaginario preciso che prende forma prima ancora che parta la musica. È fatto di notti insonni, autogrill di passaggio e accordi non dichiarati.

Amore disonesto è un racconto crudo, urbano, attraversato da riferimenti cinematografici e da una visione disillusa dei rapporti umani. Le rime di Jake La Furia e Carl Brave si muovono dentro una realtà fatta di contraddizioni, pressioni costanti e legami fragili, dove il “non piangere” diventa una strategia di autodifesa emotiva.

Il campionamento di Franco Califano non è una citazione nostalgica, ma un gesto di riscrittura: una voce del passato che viene riattualizzata per raccontare un presente altrettanto ruvido. Un ponte tra generazioni che passa dal rap, ma parla un linguaggio emotivo più ampio.

A fare da introduzione al progetto è un trailer narrativo che ha il sapore del noir contemporaneo. A raccontarlo è Stefano Nazzi, una delle voci più riconoscibili del racconto giornalistico italiano, che costruisce una storia sospesa tra ironia e tensione, ambientata lungo l’asse Milano–Roma.

Big Fish è il punto di connessione tra due mondi: quello di Jake La Furia, legato al capoluogo lombardo, e quello di Carl Brave, simbolo della Capitale. Il racconto diventa metafora di un patto artistico, di un incontro che nasce nel silenzio e si chiude con un accordo non dichiarato.

Il testo integrale del video-racconto recitato da Stefano Nazzi è il seguente:

“In un autogrill c’è un uomo seduto a un tavolino, sulla 1, l’uscita di Firenze nord non è lontana. Indossa un capotto grigio con un voluminoso colletto di pelliccia chiara. Sono le cinque del mattino. L’uomo solo sta bevendo un cappuccino chiaro. Al bancone ci sono due persone, hanno chiesto caffè corretti sambuca. L’uomo aspetta con una moneta sfrega forte su un gratta e vinci. Niente, nemmeno stanotte.



Entra un uomo, in giro lo chiamano Jake. Indossa un piumino mimetico, ha sulla testa un cappello rosso con una potente visiera. Vede l’uomo seduto, si avvicina, si siede davanti a lui e si appoggia allo schienale della sedia. Da un’occhiata in giro, dice: “Bello qui, Big Fish. Ti si addice proprio”.



Dalla porta entra un altro uomo, ha gli occhiali scuri, fuori è ancora buio. Indossa solo una camicia a fiori, anche se è inverno, anche se fa freddo. Badiglia forte, si avvicina agli altri due, si siede e dice: “Facciamo presto, Carl vuole andare a dormire”.



“Adesso parli di te in terza persona?” chiede Jake.



Carl ride. Big Fish si sporge verso gli altri due. “Ragazzi, è semplice, faremo piangere qualcuno, ma alla fine saranno tutti contenti”.

Gli altri due tacciono. Allora abbiamo un accordo, chiede Big Fish. Jake alza un po’ la visiera, si gratta la testa. Carl non parla, sbadiglia di nuovo. “Se abbiamo un patto, dobbiamo stringerci la mano”.

Carl esita, poi porge la mano. Jake scuote leggermente la testa. “Solo per questa volta, non è certo un amore”.

“Sei disonesto”, dice ridendo Carl, “tu ci ami, dì la verità”.



Poi i due si alzano ed escono dall’autogrill senza parlare. Jake va verso Milano. Carl lo segue, poi torna indietro, direzione Roma. Big Fish resta seduto, prende il telefono e dice solo: “Allora per domani. A mezzanotte”.»