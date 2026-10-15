Testo e significato di Generazione, il nuovo singolo di Mauro Repetto, in uscita il 16 ottobre 2026 per Universal Music Italia.

L’ex componente degli 883 continua il suo percorso musicale dopo le pubblicazioni di In riva a te, Ti amerò e Quel niente che è tutto. Questa volta il punto di partenza è la generazione a cui appartiene, raccontata attraverso i sogni, le passioni e le emozioni di chi ha vissuto quegli anni.

Il singolo arriva inoltre a poche settimane da un’altra novità: il 6 novembre Repetto debutterà nella narrativa con Election Day 2067, un thriller cyberpunk pubblicato da Acheron Books.

Mauro Repetto – Generazione : il significato del brano

Generazione nasce come un racconto collettivo. Il brano guarda ai sogni, alle passioni e alle emozioni della generazione di Mauro Repetto, facendo i conti con il passato senza rinunciare a immaginare il futuro.

È un tema che si lega inevitabilmente alla storia dell’artista, conosciuto dal grande pubblico per il suo percorso con Max Pezzali negli 883, gruppo che ha raccontato una parte importante dell’immaginario giovanile degli anni Novanta.

Il nuovo singolo riprende quindi il rapporto tra memoria e futuro, questa volta attraverso lo sguardo di Repetto. Per approfondire le immagini e i riferimenti presenti nella canzone sarà necessario attendere la disponibilità del testo.

Il testo di Generazione

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di “Generazione” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 16 ottobre 2026, giorno di uscita del singolo.

Mauro Repetto debutta come scrittore con Election Day 2067

Il 6 novembre 2026 arriverà in libreria Election Day 2067, primo romanzo di Mauro Repetto, pubblicato da Acheron Books. Il libro inaugura Armilla, una nuova collana di edizioni cartonate.

La storia è ambientata in una Roma del 2067 trasformata in un lunapark globale, dove realtà e simulazioni create dall’intelligenza artificiale si confondono.

In questo futuro la politica non è più una competizione tra partiti, ma tra Icone costruite sui volti di personaggi storici come Cleopatra, Giulio Cesare e Tutankhamon. Le loro immagini occupano i palazzi della città e cercano di conquistare l’attenzione degli elettori.

La protagonista si ritrova coinvolta in una guerra segreta, in un mondo dominato da multinazionali e super-autocrazie, dove persino emozioni e identità possono essere scaricate come prodotti digitali.

Il romanzo affronta così il rapporto tra intelligenza artificiale, potere politico e perdita dell’identità. Due uscite molto diverse, quelle di ottobre e novembre, che hanno però un elemento in comune: il confronto tra ciò che siamo stati e ciò che potremmo diventare.

Crediti del brano ▸ Titolo · Generazione

· Generazione ▸ Artista · Mauro Repetto

· Mauro Repetto ▸ Etichetta · Universal Music Italia

· Universal Music Italia ▸ Data di uscita · 16 ottobre 2026

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