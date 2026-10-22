Lucio Corsi pubblica per Sugar Music venerdì 30 ottobre Napoleone Buonanotte, il nuovo singolo che aveva presentato in anteprima a sorpresa durante Prove aperte, un appuntamento dal vivo. La canzone racconta un protagonista insofferente alla quotidianità, che l’incontro con una ragazza tira fuori dall’apatia, e anticipa i primi concerti del cantautore nei palazzetti.

Il significato di Napoleone Buonanotte di Lucio Corsi

Lucio Corsi ha scritto e prodotto il brano con Tommaso Ottomano, il regista che nel 2020 ha accompagnato con le sue opere l’album Cosa faremo da grandi? e che ha diretto anche il film concerto La Chitarra Nella Roccia, presentato alla Festa del Cinema di Roma nell’ottobre 2025.

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Il protagonista di Napoleone Buonanotte non sopporta la routine e prova a sottrarsi agli impegni, finché una ragazza interrompe la sua apatia e gli apre le porte di un mondo nuovo. Il cantautore costruisce la storia con una scrittura ironica e surreale, alternando scene di vita quotidiana, situazioni paradossali e riferimenti artistici e culturali.

Con il nuovo singolo Lucio Corsi anticipa il suo primo tour nei palazzetti, prodotto da Magellano Concerti, che parte il 27 novembre dal Nelson Mandela Forum di Firenze.

Il cantautore toscano ha già detto chi salirà con lui sul palco: “A fine anno torno sul palco. Con me ci sarà tutta la banda al completo più sezione di fiati, percussioni, cori e Francis Delacroix. Saranno tre date: Firenze, Roma e Milano”.

Credits del brano ▸ Artista · Lucio Corsi

· Lucio Corsi ▸ Titolo · Napoleone Buonanotte

· Napoleone Buonanotte ▸ Autori · Lucio Corsi, Tommaso Ottomano

· Lucio Corsi, Tommaso Ottomano ▸ Produttore · Lucio Corsi, Tommaso Ottomano

Testo di Napoleone Buonanotte di Lucio Corsi

Il testo sarà disponibile da venerdì 30 ottobre, con l’uscita del brano. L’articolo verrà aggiornato con il testo integrale non appena pubblicato.

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Foto di Francis Delacroix