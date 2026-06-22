Lucio Corsi si prepara a raggiungere un nuovo traguardo della sua carriera live. Dopo il recente Tour Europeo 2026, il cantautore toscano ha annunciato Lucio Corsi – Palasport 2026, una serie di concerti che lo porterà per la prima volta nei principali palazzetti italiani tra novembre e dicembre.

Il tour, prodotto da Magellano Concerti, farà tappa a Firenze, Roma e Milano. Tre appuntamenti che segnano il passaggio a una dimensione live ancora più ampia per l’artista reduce da un anno particolarmente intenso tra tournée internazionali, nuove pubblicazioni e riconoscimenti.

Lucio Corsi concerti 2026: le date del tour nei palazzetti

Data Location Città 27 novembre 2026 Nelson Mandela Forum Firenze 5 dicembre 2026 Palazzo dello Sport Roma 11 dicembre 2026 Unipol Forum Milano

Il primo tour nei palazzetti di Lucio Corsi

Le tre date rappresentano una novità assoluta nel percorso live dell’artista. Dopo i club sold out, i festival estivi e il tour europeo, Lucio Corsi porterà il suo repertorio nei palazzetti con una formazione allargata.

Ad accompagnarlo sul palco ci saranno la sua band, una sezione fiati, percussioni, cori e Francis Delacroix. La scaletta ripercorrerà le diverse fasi della sua produzione, dai primi lavori fino a Volevo essere un duro, il brano con cui ha conquistato il secondo posto al Festival di Sanremo 2025 e il Premio della Critica Mia Martini.

Annunciando il tour, il cantautore ha raccontato il legame speciale con il Nelson Mandela Forum di Firenze:

«Proprio al Mandela Forum nel 2008 vidi un concerto che mi cambiò la vita. Fui folgorato dal suono della chitarra nera di Neil Young. Ero un ragazzino e da quella notte in poi non ho desiderato altro che dei capelli lunghi e una chitarra elettrica. Sono passati diciotto anni e a dicembre salirò su quel palco con i capelli lunghi e una chitarra. Nera.»

Il momento artistico di Lucio Corsi

Il tour arriva dopo una fase particolarmente favorevole per il cantautore maremmano. Nel 2025 ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest di Basilea, chiudendo al quinto posto, e ha ottenuto la certificazione di platino per Volevo essere un duro.

Negli ultimi giorni il cantautore ha inoltre iniziato a condividere alcuni frammenti della nuova musica a cui sta lavorando. Tra questi c’è Figurati un po’, brano inedito pubblicato sui social e accompagnato dal testo completo. Su All Music Italia abbiamo analizzato testo e significato della nuova canzone di Lucio Corsi, primo indizio sul materiale che potrebbe arrivare nei prossimi mesi.

La scaletta del tour Palasport 2026

La scaletta ufficiale di Lucio Corsi – Palasport 2026 non è ancora disponibile. Il debutto nei palazzetti è previsto per il 27 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze e solo dopo la prima data sarà possibile conoscere con precisione la setlist del tour.

In attesa dei concerti, è possibile farsi un’idea del repertorio che potrebbe essere proposto partendo dall’ultima grande produzione live dell’artista. Nella scaletta del concerto all’Ippodromo Snai San Siro di Milano del 7 settembre 2025 trovavano spazio brani come Freccia Bianca, La bocca della verità, La lepre, Volevo essere un duro, Cosa faremo da grandi, Tu sei il mattino e Altalena Boy.

Per consultare l’intera setlist e leggere il racconto del live milanese è disponibile anche la nostra recensione del concerto all’Ippodromo Snai San Siro.

Biglietti e prevendite

I biglietti per Lucio Corsi – Palasport 2026 sono disponibili attraverso i circuiti di vendita abituali. Tutte le informazioni sulle prevendite sono consultabili sul sito di Magellano Concerti.

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