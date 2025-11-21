21 Novembre 2025
21 Novembre 2025

Lucio Corsi ci prende per mano in un freddo dicembre per la “Notte di Natale”

Il brano arriva a pochi giorni dalla pubblicazione di "La Chitarra nella Roccia": il disco live che segue l'uscita dell'omonimo film

Lucio Corsi "Notte di Natale"
In uscita quest’oggi, venerdì 21 novembre, per Sugar Music, Notte di Natale è il nuovo singolo di Lucio Corsi, che torna con “una storia (forse d’amore) ambientata nel vento freddo di dicembre, in quell’aria triste – che mi piace – tipica del periodo natalizio“.

Nella canzone – scritta dallo stesso Lucio Corsi (al pianoforte) e da Tommaso Ottomano (al basso) – “hanno recitato una luna, una star, un gatto, un cane, il vento freddo nel parcheggio del pub, una nuvola foulard, una mamma, un babbo e il tempo, che altro non è che un treno perso nei pensieri suoi”.

Notte di Natale arriva a pochi giorni dalla pubblicazione di La Chitarra nella Roccia – Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano: il disco live uscito lo scorso 14 novembre che segue l’uscita dell’omonimo film concerto, presentato alla 20° edizione della Festa del Cinema di Roma e dal 22 novembre disponibile in streaming su RaiPlay.

Lucio Corsi Cover Notte di Natale

Cover “Notte di Natale”: la luna fa l’autostop – Disegno di Giulio Melani

LUCIO CORSI, “LA CHITARRA NELLA ROCCIA”

La Chitarra nella Roccia racchiude l’essenza di ciò che fare musica rappresenta per Lucio Corsi e la sua band. Ed ecco che il live è stato catturato su disco, perché “l’obiettivo non è la precisione, ma il sentimento, dove le spie fischiano e le voci sono rotte e tremano come le luci dei lampioni.

Al suo interno troviamo 21 tracce che ripercorrono la carriera del cantautore: dai brani più amati fino a quelli contenuti nel suo ultimo album Volevo Essere Un Duro, certificato disco d’oro.

Ma non è tutto! Il disco contiene infatti anche Canzone Senza Musica – Gli Alberi, l’intermezzo parlato che Lucio decanta ad ogni suo show, e Maremma Amara, un canto popolare della tradizione maremmana, in onore delle sue radici.

Ma chi c’era sul palco? Per questo viaggio musicale Lucio Corsi ha potuto contare sulla presenza di ben 15 musicisti. Alla band che lo ha accompagnato in tutte le date del tour 2025 si sono infatti aggiunti, per l’occasione, 2 coriste, una sezione di 4 fiati, un percussionista, il suo ormai iconico fotografo Francis Delacroix e lo stesso Tommaso Ottomano.

LUCIO CORSI – PALAZZETTI 2026 + TOUR EUROPEO 2026: LE DATE

Dopo aver concluso una lunga tournée estiva, che lo ha portato ad esibirsi sui palchi dei principali festival italiani, Lucio Corsi si prepara ora a due nuove prime volte: un tour europeo e un tour nei palazzetti, entrambi prodotti da Magellano Concerti.

LUCIO CORSI – TOUR EUROPEO 2026

  • 24 Gennaio – LUGANO (Svizzera), Padiglione Conza
  • 1° Febbraio – ZURIGO (Svizzera), Volkshaus
  • 3 Febbraio – VIENNA (Austria), Simmcity
  • 5 Febbraio – PRAGA (Repubblica Ceca), Meet Factory
  • 6 Febbraio – VARSAVIA (Polonia), Proxima
  • 7 Febbraio – BERLINO (Germania), Heimathafen Neukolln – SOLD OUT
  • 9 Febbraio – BRUXELLES (Belgio), Madeleine
  • 10 Febbraio – LONDRA (Regno Unito), 02 Shepherd’s
  • 11 Febbraio – LUSSEMBURGO (Lussemburgo), Den Atelier
  • 13 Febbraio – AMSTERDAM (Paesi Bassi), Q Factory
  • 15 Febbraio – PARIGI (Francia), Elysee Montmartre

LUCIO CORSI – PALASPORT 2026

  • 27 Novembre – FIRENZE, Nelson Mandela
  • 5 Dicembre – ROMA, Palazzo dello Sport
  • 11 Dicembre – MILANO, Unipol Forum

