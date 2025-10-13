Lucio Corsi, “La chitarra nella roccia”: il disco live registrato a San Galgano diventa anche un film

Lucio Corsi torna con un progetto che unisce musica, cinema e visione poetica: La chitarra nella roccia – Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano.

Il 14 novembre 2025 esce il disco live registrato nell’estate 2025 nella suggestiva abbazia cistercense di Chiusdino (Siena). Un racconto per immagini e suoni, tra spiritualità e rock, dove la musica diventa rito collettivo e atto di resistenza estetica.

lucio corsi – La chitarra nella roccia : il disco live

Il live album sarà pubblicato in diversi formati per Sugar Music: Vinile Edizione speciale doppio LP trasparente 180 gr (con booklet di 12 pagine, testi inediti, un fumetto originale e la locandina del film, anche in versione autografata), Vinile Nero doppio LP 180 gr, CD con poster autografato e CD standard.

Ventuno tracce per catturare la magia di un concerto irripetibile, accompagnato da una band di 16 musicisti, tra arrangiamenti sinfonici e il sound visionario che ha reso unico il cantautore toscano. Un viaggio attraverso i brani più amati del suo repertorio e le canzoni dell’ultimo album Volevo essere un duro – disco d’oro, vincitore di due Targhe Tenco.

Questa la tracklist:

FRECCIA BIANCA LA BOCCA DELLA VERITÀ QUESTA VITA AMICO VOLA VIA TRIESTE SIGARETTE ORME LA RAGAZZA TRASPARENTE LA LEPRE SENZA TITOLO CANZONE SENZA MUSICA – GLI ALBERI MAREMMA AMARA VOLEVO ESSERE UN DURO SITUAZIONE COMPLICATA TU SEI IL MATTINO FRANCIS DELACROIX MAGIA NERA NEL CUORE DELLA NOTTE COSA FAREMO DA GRANDI? ALTALENA BOY IL RE DEL RAVE

Il film-concerto alla Festa del Cinema di Roma

Prima dell’uscita dell’album, il 25 ottobre 2025 alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma sarà presentato l’omonimo film concerto La chitarra nella roccia – Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano, diretto da Tommaso Ottomano e prodotto da Sugar, alla presenza dell’artista.

Girato interamente in pellicola 16mm, il film racconta un live in un luogo sacro e senza tempo. Le linee gotiche dell’Abbazia, priva di tetto e immersa nella campagna toscana, diventano la cornice naturale di una performance sospesa tra sogno e misticismo.

“La chitarra nella roccia, il film del concerto all’Abbazia di San Galgano catturato su pellicola 16mm, sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma a ottobre. Tra le rovine di questo luogo magico che si staglia in mezzo ai campi della Toscana, sono atterrati due amplificatori giganti, 16 musicisti e i loro strumenti. Nonostante la mancanza di un tetto, che avrebbe lasciato scappare la musica nel cielo, anche le canzoni sono state intrappolate in un disco.” – racconta Lucio Corsi.

“Sono passati più di dieci anni da quando io e Lucio ci siamo detti che avremmo voluto fare un concerto dentro l’Abbazia di San Galgano. È un luogo magico, sospeso tra memoria e leggenda. Alla fine ce l’abbiamo fatta, e suonarci dentro è stata un’esperienza unica che era obbligatorio immortalare su pellicola.” – aggiunge Tommaso Ottomano.

lucio corso – Il ritorno live nel 2026

Dopo il lungo tour estivo 2025 – 28 date in tutta Italia, tra festival e arene – Lucio Corsi tornerà dal vivo con due nuovi progetti. Il primo, Tour Europeo 2026, partirà il 24 gennaio 2026 nei club delle principali città europee (info e biglietti nei canali ufficiali). A seguire, il Lucio Corsi – Palasport 2026, con tre tappe nei palazzetti italiani: Firenze (27 novembre), Roma (5 dicembre) e Milano (11 dicembre).