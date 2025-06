Classifica radio EarOne – settimana 25: i The Kolors conquistano la #1, ma Alfa non molla!

Classifica Radio EarOne settimana 25 del 2025… le canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

Questa settimana il podio è quasi interamente italiano con i The Kolors che guadagnano ben tre posizioni e superano Alfa con la loro Pronto Come Va, che conquista il gradino più alto. Per la band capitanata da Stash si tratta della terza numero #1 dell’anno dopo la doppietta realizzata con Tu con chi fai l’amore.

Il cantautore genovese deve dunque accontentarsi della seconda posizione, che è comunque un ottimo piazzamento se si considera che la sua A Me Mi Piace con Manu Chao ha superato i brani di star internazionali del calibro di Ed Sheeran e Miley Cyrus, quest’ultima superata anche da Annalisa e la sua Maschio.

I dati sono elaborati da EarOne, partner dell’industria discografica italiana. Scorri per scoprire tutte le new entry e la classifica completa.