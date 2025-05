“Anche un maschio a volte piange…” Annalisa, vestita da uomo, annuncia il nuovo singolo… “Maschio”

Annalisa Maschio testo e significato del nuovo singolo, il primo del 2025 per la cantante.

C’è grande attesa attorno al nuovo singolo di Annalisa, in arrivo giovedì 8 maggio. Un brano che segna l’inizio di un nuovo capitolo discografico per l’artista, dopo tre anni e mezzo in cui ha centrato una hit dopo l’altra.

Annalisa: maschio, il nuovo singolo dopo tre anni e mezzo di successi

Un percorso costellato da successi come Bellissima, Mon Amour, Ragazza sola, Euforia e Sinceramente, con cui Annalisa ha conquistato pubblico e classifiche, fino a raggiungere un risultato straordinario con l’album E poi siamo finiti nel vortice, certificato doppio disco di platino e attialmente sul podio, secondo posto, degli album femminili più ascoltati su Spotify in Italia.

Il successo dell’artista non si è fermato ai confini nazionali: Annalisa ha debuttato in Spagna con la sua musica, ricevendo un importante riconoscimento e portando a casa un tour nei palasport italiani tutto esaurito, a cui seguirà una nuova serie di date già annunciate per l’autunno 2025.

Questi gli appuntamenti:

sabato 15 novembre 2025 @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo (data zero)

martedì 18 novembre 2025 @Padova – Kioene Arena

venerdì 21 novembre 2025 @Roma – Palazzo dello Sport

lunedì 24 novembre 2025 @Firenze – Nelson Mandela Forum

venerdì 28 novembre 2025 @Milano – Unipol Forum

martedì 2 dicembre 2025 @ Eboli (ASA) – Palasele

venerdì 5 dicembre 2025 @Bari - Palaflorio

mercoledì 10 dicembre 2025 @Bologna – Unipol Arena

sabato 13 dicembre 2025 @Torino – Inalpi Arena

Mon Amour e Sinceramente: nuovi record per Annalisa

Grazie al sesto platino ottenuto con Mon Amour (ottenuto con le 600.000 copie/unità delle vecchie soglie FIMI), Annalisa è diventata l’artista donna con il brano solista più certificato dell’era FIMI.

Adesso anche Sinceramente è a un passo dai 100 milioni di stream su Spotify: un traguardo che la renderebbe l’unica artista donna italiana con due brani da solista sopra i 100 milioni di ascolti sulla piattaforma. Una cifra raggiunta finora solo da Laura Pausini, che vanta cinque brani oltre i 100 milioni di stream (di cui due sopra i 200 milioni) ma nelle versioni in spagnolo.

annalisa – maschio – testo e significato del nuovo singolo

Maschio è il singolo che dà il via al nuovo corso musicale di Annalisa.

Scritto da Annalisa con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ne ha curato la produzione, è un lavoro che fonde stilemi lessicali anni ‘70 e ‘80 con sonorità ultra moderne, un equilibrio tra nostalgia narrativa di radice italiana e sound design internazionale, nel solco dell’identità elettronica della cantautrice. Il risultato è un brano energico, potente, misterioso.

“Maschio è una nube” – racconta Annalisa – “Una dimensione onirica in cui le cose come le conosciamo si disfano, si invertono, si dissolvono e si ricompongono. Un luogo della mente in cui riesco ad immaginare di essere ciò che non sono. Mi osservo come dall’esterno ad interpretare quel ruolo e mi compiaccio nel prendere possesso di un nuovo corpo. Mi diverto. Mi allargo. Quanto differente può essere, la stessa azione, la stessa frase, lo stesso pensiero, nei panni di un lui? Che sogno, essere lui!”

Chissà se anche la parte maschile di Annalisa avrà un nome come il Jo Calderone di Lady Gaga.

TESTO

Vado al massimo per te

Faccio il diavolo per te

Io mi illumino per te

