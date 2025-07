Olly domina le classifiche FIMI del primo semestre 2025: è suo l’album più venduto

Olly conquista la vetta: Tutta vita è l’album più venduto in Italia nei primi sei mesi del 2025. A certificarlo sono i dati ufficiali FIMI/GfK relativi al primo semestre dell’anno.

Olly primo dopo cinque anni di dominio rap

Come ogni anno, FIMI ha pubblicato le classifiche di vendita riferite al periodo gennaio-giugno. E, questa volta, i numeri raccontano una storia diversa dal solito. Dopo cinque anni di dominio assoluto della scena rap — basti pensare a Marracash, Rkomi, Lazza, Geolier — al comando, per ora, c’è Olly con l’album Tutta vita. Un risultato che non si vedeva dal 2021, quando al primo posto semestrale c’era l’EP di Sangiovanni, e prima ancora nel 2019 con Ultimo e il suo Colpa delle favole.

Come da tradizione di All Music Italia, nei prossimi giorni pubblicheremo un approfondimento completo con classifiche elaborate, numeri uno, permanenza in Top 10 e andamento delle principali etichette discografiche.

La Top 5 album: Olly seguito dai pesi massimi del rap

Nel primo semestre del 2025 arriva una svolta: dopo anni di dominio rap, a guidare la classifica album c’è il pop energico e cantautorale di Olly. Ma il resto della Top 5 resta terreno solido per il rap, tra collaborazioni di peso e ritorni attesi.

Olly – Tutta vita Sfera Ebbasta & Shiva – Santana Money Gang Bad Bunny – Debí tirar más fotos Geolier – Dio lo sa – Atto II Marracash – È finita la pace

La presenza di Bad Bunny è un evento storico: era dal 2017, con ÷ di Ed Sheeran, che un album internazionale non raggiungeva una posizione così alta nelle classifiche semestrali italiane.

Classifica singoli: Top 5 tutta sanremese, guida ancora Olly

La classifica dei singoli è un trionfo per il Festival di Sanremo. I cinque brani più ascoltati in Italia nei primi sei mesi dell’anno arrivano tutti dal palco dell’Ariston, con Olly ancora una volta in vetta.

Olly – Balorda nostalgia Giorgia – La cura per me Achille Lauro – Incoscienti giovani Fedez – Battito Coma_Cose – Cuoricini

Un risultato che conferma l’enorme impatto del Festival sui consumi musicali nazionali, specie nel segmento streaming e digital download.

Classifica formato fisico: vincono Sfera e Shiva senza firma copie

La Top 5 delle vendite fisiche premia chi ha un seguito solido e un target affezionato, anche senza il supporto di eventi promozionali. A dominare sono Sfera Ebbasta e Shiva, seguiti da artisti molto diversi tra loro per stile e approccio.

Sfera Ebbasta & Shiva – Santana Money Gang Salmo – Ranch Marracash – È finita la pace Lucio Corsi – Volevo essere un duro Jovanotti – Il corpo umano – Volume Uno

Spicca la performance di Lucio Corsi, outsider sanremese che entra tra i primi cinque con un album pubblicato da Sugar. Da segnalare anche Jovanotti, unico artista presente con un progetto ibrido e “di ricerca”.

Olly da record: è l’artista con più singoli in Top 100 (e due album in classifica)

Oltre al primo posto tra gli album e i singoli, Olly conquista anche un altro primato: è l’artista con più brani presenti nella classifica singoli FIMI del primo semestre 2025. In totale, sono sette i titoli in cui compare, con queste posizioni:

#1 – Balorda nostalgia

– #8 – Per due come noi (con Angelina Mango e JVLI )

– (con e ) #11 – Scarabocchi (con JVLI )

– (con ) #17 – Devastante (con JVLI )

– (con ) #33 – Quei ricordi là (con JVLI )

– (con ) #50 – Menomale che c’è il mare (con JVLI )

– (con ) #76 – Ho voglia di te (con JVLI e Emma)

A questi si aggiunge un altro dato importante: Olly è presente anche con due album nella Top 100 semestrale. Oltre al primo posto con Tutta vita, compare anche alla posizione #25 con Il mondo gira, realizzato insieme a JVLI.