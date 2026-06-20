Testo e significato di FIGURATI UN PO’, la nuova canzone inedita di Lucio Corsi. Il cantautore l’ha condivisa in questi giorni sul suo profilo Instagram, accompagnandola con il testo per intero, e ha spiegato di essere in piena fase di scrittura: “In questo periodo sto scrivendo nuove canzoni”.

Un segnale che arriva dopo un anno vissuto a ritmo serrato: il secondo posto al Festival di Sanremo 2025 con Volevo essere un duro, l’Eurovision e una lunga stagione di concerti. Corsi è già al lavoro su nuova musica, e Figurati un po’ ne è la prima anticipazione.

Lucio Corsi – Figurati un po’ : il significato della canzone

Il brano conferma la cifra narrativa che ha reso riconoscibile Lucio Corsi: un racconto in forma di favola storta, popolato di personaggi ai margini e immagini surreali. Al centro c’è Charly, “il re dei cicciottelli”, un protagonista che attraversa la canzone tra castelli e roulotte, galera e bassifondi, in una parabola che mescola fiaba e disincanto.

Tornano i riferimenti all’immaginario dell’infanzia e dell’avventura: la barca dei pirati, Wendy, la mappa del tesoro. Sono i segni di una scrittura che intreccia tenerezza e malinconia, dove il quotidiano si trasforma di continuo in qualcosa di fiabesco. Il ritornello, costruito sul ripetersi dell’espressione “Figurati un po’”, funziona come una formula che scandisce il racconto e gli dà il titolo, un intercalare che suona insieme stupito e rassegnato.

La parabola di Charly attraversa la galera, un funerale (quello della nonna, salutata con l’idea che “la morte è solo un temporale estivo”), la risalita dai bassifondi. La chiusura affida tutto a un’immagine sospesa: la barca da pirata che appare alla finestra, le nuvole in arrivo e la nave che affonda mentre Wendy ripete che “è solo un temporale estivo”. Un finale tipico del modo in cui Corsi sa rendere fiabesco e spiazzante anche il dolore.

Il testo di Figurati un po’

Trattandosi di un brano inedito, condiviso direttamente dall’artista, riportiamo qui il post ufficiale di Lucio Corsi con il testo completo della canzone:

Lucio Corsi, dopo Sanremo ed Eurovision

La nuova canzone arriva in un momento felice della carriera di Lucio Corsi. Il 2025 lo ha visto protagonista al Festival di Sanremo con Volevo essere un duro, brano e album che gli sono valsi il secondo posto e il Premio della Critica “Mia Martini”, e che lo hanno portato a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Cantautore originario della Maremma, con uno stile che fonde glam rock, folk e testi surreali, Corsi ha costruito negli anni un percorso personale e riconoscibile, dal concept Bestiario musicale fino al successo recente. Dopo la lunga stagione live, l’artista è atteso nel tour nei palasport, con le tappe di Firenze, Roma e Milano. Per ripercorrere la sua storia, qui trovate la nostra biografia di Lucio Corsi.