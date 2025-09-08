Lucio Corsi in concerto all’Ippodromo di Milano: la recensione (e l’annuncio del tour nei palazzetti)

Si è chiusa ieri sera l’estate di Lucio Corsi, una bella stagione segnata anche da due tra i più importanti eventi live della sua carriera fino ad ora, quello all’Ippodromo delle Capannelle di Roma del 21 giugno e quello all’Ippodromo San Siro di Milano del 7 settembre.

Noi di All Music Italia eravamo presenti tra il pubblico della tappa meneghina: ecco come è andata.

Un concerto per i fan duri a morire

Anche se quando Lucio Corsi è stato annunciato al Festival di Sanremo in tanti si sono chiesti chi fosse, quello che il pubblico mainstream non sa è che il cantautore toscano è in giro da anni e si è fatto una gavetta di tutto rispetto. Poiché il suo ultimo disco Volevo essere un duro sarebbe stato fin troppo corto per un concerto di ampio respiro come questo, è ovvio che Lucio avrebbe dovuto pescare dal suo passato, anche a costo di soddisfare solo la fetta di fandom che lo segue dagli esordi. Ed ecco dunque che il live, di tutto rispetto, è riuscito a regalare vere emozioni solo tra le primissime file di chi ha pagato per il pit e ha fatto ore di fila per stare sotto palco.

Lucio è bravissimo, suona come il disco, ma forse avrebbe dovuto continuare ancora per un po’ ad esibirsi in piccoli club, dove artisti del suo calibro possono davvero emergere. Ci sono troppe canzoni notevoli (La lepre, ad esempio) che quasi nessuno ancora conosce, ed è un peccato perché meriterebbero tutt’altro tipo di trattamento.

“Stare in tour è diventato come stare a casa anche perché sono con la mia band da quando sono ragazzino. Ma non ci fermiamo mica qua: ci vediamo l’anno prossimo nei palasport”, ha dichiarato Lucio Corsi poco prima di scatenarsi sulla note della clamorosa Francis Delacroix e di annunciare i prossimi live a Firenze (27 novembre 2026), Roma (5 dicembre) e Milano (11 dicembre). Ma basteranno un paio di hit come “Volevo essere un duro” e “Tu sei il mattino” per trascinare un palazzetto? Non ne siamo sicuri, ma d’altra parte quello del sovradimensionamento delle venue per gli artisti italiani è un tema aperto che non riguarda certo solo il buon Lucio, che resta comunque un grande animale da palcoscenico (come pochi altri in Italia).

