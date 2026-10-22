Il 23 ottobre esce Il mostro, il nuovo singolo di Brando Madonia, cantautore catanese finalista al Premio Tenco nel 2023 nella categoria Miglior opera prima con l’album Le conseguenze della notte. Il brano arriva per Indaco Records, con distribuzione ADA Music Italy, e affronta il rapporto con le fragilità che spesso si cerca di nascondere.

Scritto, composto e prodotto da Brando Madonia insieme a Mattia Madonia, il singolo mette al centro quella parte di sé che si prova a controllare o tenere a distanza, ma che continua a chiedere attenzione.

“Il mostro” di Brando Madonia: il significato del nuovo singolo

Il mostro evocato nel brano è una metafora delle paure, delle contraddizioni e delle imperfezioni con cui ciascuno deve fare i conti. Non è soltanto qualcosa da combattere: è una presenza interiore che finisce per assomigliare a chi la porta dentro.

“C’è un mostro dentro me / respira a malapena / il buio lo consuma / ma mi distruggerà”, canta Madonia. Le immagini del testo restituiscono una condizione di fragilità, in cui il tentativo di resistere alle proprie inquietudini si accompagna alla paura di esserne sopraffatti.

Il passaggio “E questo mostro sai / somiglia molto a me” porta il discorso verso il riconoscimento di quella parte di sé che si vorrebbe tenere nascosta. Il confronto non riguarda quindi soltanto le paure, ma anche la difficoltà di accettare le proprie contraddizioni senza costruire un’immagine artificiale da mostrare agli altri.

Il brano tocca anche il tema delle aspettative generazionali: da una parte la pressione a dimostrarsi all’altezza, dall’altra la necessità di riconoscere i propri limiti. Una tensione che attraversa il testo senza trasformarsi in una risposta definitiva.

Chi è Brando Madonia: dai Bidiel al Premio Tenco

Brando Madonia, musicista e autore catanese classe 1990, cresce in un ambiente legato alla musica. Nel 2012 fonda i Bidiel insieme a due amici. Con il gruppo partecipa a Sanremo Giovani, pubblica due album e porta avanti un’attività live tra concerti e festival.

Parallelamente alla musica, si laurea al DAMS e si specializza successivamente a Roma nella composizione di musiche per film. Il percorso solista prende forma con Narciso Records, etichetta di Carmen Consoli.

Negli anni Madonia apre i concerti di artisti come Max Gazzè e Daniele Silvestri e partecipa a festival come Indiegeno e Suoni di Marca. Nel 2022 comincia inoltre a lavorare come produttore e musicista.

Nel 2023 arriva tra i finalisti del Premio Tenco nella categoria Miglior opera prima con Le conseguenze della notte. Nel 2024 pubblica un progetto composto da quattro EP stagionali, ciascuno con cinque brani, mentre nel 2025 prosegue il percorso con diversi singoli.

“Il mostro” nel percorso verso “Arrivederci Paranoia”

Il nuovo singolo si inserisce nel percorso che porta al secondo album di Brando Madonia, Arrivederci Paranoia, atteso nel 2026. Il tema delle inquietudini personali si collega così a una fase discografica in cui la scrittura continua a confrontarsi con le contraddizioni individuali e con la distanza tra ciò che si mostra e ciò che si è.

Con Il mostro, Madonia concentra l’attenzione su un conflitto interiore preciso: riconoscere le proprie paure significa anche accettare che non siano qualcosa di completamente estraneo, ma una parte di sé.