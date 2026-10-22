Testo e significato di APNEA, il nuovo singolo di UTENTE175, in uscita venerdì 23 ottobre 2026 per Meraki, con distribuzione ADA Music Italy. Il brano anticipa il nuovo EP dell’artista, intitolato LE PICCOLE COSE.

L’annuncio del brano è arrivato il 19 ottobre con un video su Instagram. L’artista stesso, nei panni di un libraio, alla domanda di una cliente che si chiede se l’amore finisca davvero o smetta soltanto di appartenerci, risponde consigliando l’ascolto di una cassetta audio intitolata Apnea. Il trailer si chiude sfumando sulle prime note del pezzo e sul verso “Io con te girerei il mondo a piedi ma ho perso la rotta ormai.”

UTENTE175 – APNEA : il significato del brano

Nel brano si fondono le sonorità pop e una scrittura cantautorale in un crescendo continuo. Il ritornello porta la riflessione personale al centro del brano, accompagnandola con una voce che cresce d’intensità.

Il singolo affronta il cambiamento all’interno di una relazione e il momento in cui la perdita dell’altra persona ne rivela il valore. Quando la relazione finisce, la mancanza dell’altro diventa una sensazione concreta, paragonabile al restare sott’acqua senza aria, in apnea.

“APNEA è una canzone scritta di getto dopo la fine della mia relazione più importante. Ho scritto questo pezzo con l’obiettivo principale di comunicare al me bambino che ce l’abbiamo fatta, abbiamo scoperto cos’è l’amore. Forse però non sono ancora in grado di spiegarlo a parole, e per questa ragione rimango in apnea davanti a questa fortissima emozione. La canzone si conclude con una domanda sincera alla mia ex ragazza: alla fine di tutto, comunque, lo rifaresti? Ripeteresti tutta questa storia incredibile da capo?”, spiega UTENTE175.

Il testo di APNEA

Il testo di “APNEA” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 23 ottobre 2026, giorno di uscita del singolo.

Chi è UTENTE175

UTENTE175 costruisce la sua identità artistica partendo dalla quotidianità. Nei suoi testi racconta esperienze personali e interrogativi legati alla crescita, alle relazioni e alle fragilità.

Recentemente ha pubblicato brani come FERITE APERTE, UN’ALTRA ESTATE, CANZONE STONATA e ANTARTIDE. A luglio 2026 esce LA VITA NON RITORNA.

Durante la stagione estiva l’artista si è esibito dal vivo condividendo i palchi con Tommaso Paradiso, 22Simba, Sarah Toscano, Sayf e Frah Quintale. A ottobre arriva APNEA che anticipa l’EP LE PICCOLE COSE.

Crediti del brano ▸ Titolo · APNEA

· APNEA ▸ Artista · UTENTE175

· UTENTE175 ▸ Etichetta · Meraki

· Meraki ▸ Distribuzione · ADA Music Italy

· ADA Music Italy ▸ Data di uscita · 23 ottobre 2026