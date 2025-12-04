UTENTE175 torna con “Canzone stonata”: un addio che diventa pop e racconta la fragilità senza filtri

UTENTE175 torna il 5 dicembre con un nuovo capitolo della sua storia artistica, il singolo CANZONE STONATA fuori per Meraki.

Il brano viene presentato come una storia fatta di verità, fragilità e pop contemporaneo che si appoggia più all’emozione che ai trend. Una fotografia nitida di quel momento in cui l’amore smette di combaciare ma continua a lasciare segni, domande, luce.

“Canzone stonata”: la malinconia che diventa pop

Una produzione pulita, attuale, che lascia spazio alla voce e al racconto. È qui che nasce CANZONE STONATA, un brano pop emotivo dal ritornello immediato che segna un passaggio fondamentale nel percorso di UTENTE175, il progetto artistico di Matteo Rossi, classe 2000 e parte della nuova scena milanese.

Il pezzo funziona come una lettera d’addio lucida e vulnerabile: un viaggio che attraversa amore, dolore, accettazione e riconciliazione. UTENTE175 racconta la fine di un legame senza spettacolarizzarlo, ma lasciando emergere la parte più umana: il tentativo di trovare un nuovo equilibrio con l’altra persona, e soprattutto con sé stesso.

Musicalmente, il brano intreccia sonorità pop contemporanee, melodie calde e una struttura immediata, costruita per arrivare subito ma senza rinunciare alla profondità emotiva. L’arrangiamento valorizza la scrittura diretta dell’artista e conferma la sua capacità di unire autenticità e immediatezza.

scopriamo meglio Chi è UTENTE175

Classe 2000, nato a Milano, Matteo Rossi, in arte UTENTE175, ha trasformato la sua visione artistica in un linguaggio capace di parlare direttamente alle emozioni.

Il nome UTENTE175 nasce dalla volontà di raccontarsi come parte di un insieme più grande, un tassello di un mosaico collettivo in cui chi ascolta può riconoscersi. Un’idea di condivisione e appartenenza che rappresenta il filo conduttore del suo nuovo percorso.

Con un approccio autentico e diretto, UTENTE175 costruisce un immaginario pop che unisce sensibilità, immediatezza e una forte identità personale. Il suo progetto oggi è l’immagine di un giovane artista che cresce, cambia e decide di mettere al centro ciò che sente davvero.

CANZONE STONATA è il quinto singolo lanciato dall’artista nel 2025 dopo Rimedio, Vivere o morire, Ferite aperte e Un’altra estate.