Samurai Jay è l’artista della Cover del mese di ottobre di All Music Italia. Il numero #02, datato ottobre 2026, ha in copertina la frase “Cadere, rialzarsi, raccogliere” e fa parte della nostra rivista digitale mensile.

Cos’è la Cover del mese

La Cover del mese è la rivista digitale di All Music Italia: esce una volta al mese, ha un solo artista in copertina ed è gratuita. Il PDF si scarica dalla pagina dedicata, dove restano tutti i numeri, e l’ultimo compare anche in home.

Il numero #02 nasce dall’intervista esclusiva a Samurai Jay che ci ha rilasciato alla vigilia di Amici 26 e in cui racconta gli anni del bar, del call center e del video senza successo prima di Sanremo. Il numero #01 era dedicato a Settembre, vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2025.

Perché abbiamo scelto Samurai Jay

Samurai Jay, all’anagrafe Gennaro Amatore, ha portato Ossessione al Festival di Sanremo 2026 insieme al suo produttore Vito Salamanca. Il brano è stato il primo della 76ª edizione a ottenere il disco d’oro e poi è arrivato al doppio platino.

La frase in copertina, “Cadere, rialzarsi, raccogliere”, riassume quello che Samurai Jay ci ha raccontato nell’intervista. Nel 2018 ha speso tutti i risparmi per il video di una canzone che “non ha mosso niente”.

Dopo quel video, senza un euro in tasca, ha lanciato su Instagram i freestyle da un minuto della saga Promesse. Di Promesse III ci ha detto che il brano “ha iniziato a macinare numeri su numeri”. Sui fallimenti dice: “I fallimenti sono benedizioni, mi hanno salvato la vita”.

Su Halo, uscito a giugno 2025, ha raccontato che “i sacrifici di una vita sono stati ripagati grazie al successo di un brano”. Alle spalle ci sono gli anni del bar e del call center: “nove ore al giorno da lunedì a sabato per 80 euro a settimana”.

Ad Amici 26, Samurai Jay è uno dei tre responsabili artistici del canto, insieme ad Amadeus e Rudy Zerbi. Il programma va in onda dall’11 ottobre su Canale 5 e il compito di Samurai Jay, ci ha detto, è “fare direzione artistica”, non insegnare a cantare.

Cinque curiosità su Samurai Jay

Gennaro Amatore, di Mugnano, in provincia di Napoli, ha dato il suo cognome al titolo dell’album Amatore , uscito il 22 maggio 2026 per Island Records .

, uscito il 22 maggio 2026 per . Il suo primo EP autoprodotto, Promesse , è del 2018 e raccoglie tre freestyle.

, è del 2018 e raccoglie tre freestyle. Ossessione è il brano che ha resistito più settimane di fila al primo posto della classifica FIMI dei singoli: è il record italiano dell’era digitale.

è il brano che ha resistito più settimane di fila al primo posto della classifica FIMI dei singoli: è il record italiano dell’era digitale. A marzo 2026 ha pubblicato Obsesión , la versione spagnola di Ossessione con la cantante Naiara .

, la versione spagnola di con la cantante . Halo e Flamenco Paranoia sono accreditati a Samurai Jay insieme a Vito Salamanca.

Le nostre interviste a Samurai Jay 10 ottobre 2026: l’intervista esclusiva alla vigilia di Amici 26

Tutti i nostri articoli su Samurai Jay, dalle interviste alle news, fino ai testi commentati, sono raccolti nella scheda dell’artista.

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Foto: ufficio stampa