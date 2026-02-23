Sony Music Italy apre a Sanremo il suo “Sony Music Store & More”

In occasione del Festival di Sanremo 2026, Sony Music Italy rafforza la sua presenza nella città dei fiori inaugurando il Sony Music Store & More, un nuovo hub polifunzionale situato in Corso Garibaldi 28, a pochi passi dal Teatro Ariston.

L’iniziativa conferma la strategia delle major di creare punti di contatto fisici con il pubblico durante gli eventi chiave del settore.

Sony Music Store & More: non solo un negozio

Più che un semplice negozio, il Sony Music Store & More si presenta come uno spazio esperienziale di oltre 150 mq, pensato per diventare un punto di riferimento per artisti, addetti ai lavori e appassionati di musica per tutta la settimana del Festival. L’obiettivo è offrire un luogo dinamico e interattivo dove scoprire nuova musica e grandi classici, ma anche partecipare attivamente alla vita del Festival.

All’interno dello store sarà possibile trovare un’ampia selezione di titoli italiani e internazionali, con un focus su edizioni speciali e prodotti esclusivi. Il vero valore aggiunto, però, sarà rappresentato dalle attività in programma.

Incontri con gli artisti e firmacopie

Sony Music Italy ha annunciato che lo store ospiterà un fitto calendario di eventi, tra cui firmacopie degli artisti in gara, incontri esclusivi con il pubblico e altre attività speciali. Un’occasione per i fan di vivere l’esperienza sanremese da una prospettiva più intima e personale, incontrando da vicino i protagonisti della kermesse. Il programma dettagliato degli appuntamenti verrà svelato nei prossimi giorni attraverso i canali social ufficiali della casa discografica.

Orari e informazioni utili

Il Sony Music Store & More si trova a Sanremo (Imperia) in Corso Garibaldi, 28. L’ingresso è libero.

Questi gli orari di apertura al pubblico: