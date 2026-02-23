23 Febbraio 2026
di
All Music Italia
DISCOGRAFIA
Condividi su:
23 Febbraio 2026

Sony Music Italy apre a Sanremo il suo “Sony Music Store & More”

A pochi passi dall'Ariston, un hub polifunzionale con firmacopie, incontri e prodotti esclusivi.

DISCOGRAFIA di All Music Italia
Ingresso del Sony Music Store & More a Sanremo
Condividi su:

In occasione del Festival di Sanremo 2026, Sony Music Italy rafforza la sua presenza nella città dei fiori inaugurando il Sony Music Store & More, un nuovo hub polifunzionale situato in Corso Garibaldi 28, a pochi passi dal Teatro Ariston.

L’iniziativa conferma la strategia delle major di creare punti di contatto fisici con il pubblico durante gli eventi chiave del settore.

Sony Music Store & More: non solo un negozio

Più che un semplice negozio, il Sony Music Store & More si presenta come uno spazio esperienziale di oltre 150 mq, pensato per diventare un punto di riferimento per artisti, addetti ai lavori e appassionati di musica per tutta la settimana del Festival. L’obiettivo è offrire un luogo dinamico e interattivo dove scoprire nuova musica e grandi classici, ma anche partecipare attivamente alla vita del Festival.

All’interno dello store sarà possibile trovare un’ampia selezione di titoli italiani e internazionali, con un focus su edizioni speciali e prodotti esclusivi. Il vero valore aggiunto, però, sarà rappresentato dalle attività in programma.

Incontri con gli artisti e firmacopie

Sony Music Italy ha annunciato che lo store ospiterà un fitto calendario di eventi, tra cui firmacopie degli artisti in gara, incontri esclusivi con il pubblico e altre attività speciali. Un’occasione per i fan di vivere l’esperienza sanremese da una prospettiva più intima e personale, incontrando da vicino i protagonisti della kermesse. Il programma dettagliato degli appuntamenti verrà svelato nei prossimi giorni attraverso i canali social ufficiali della casa discografica.

Orari e informazioni utili

Il Sony Music Store & More si trova a Sanremo (Imperia) in Corso Garibaldi, 28. L’ingresso è libero.
Questi gli orari di apertura al pubblico:

  • Lunedì 23 febbraio: dalle ore 17.00 alle ore 19.00
  • Da martedì 24 a sabato 28 febbraio: dalle ore 10.00 alle ore 19.00

All Music Italia

Articoli più letti

Quote complete Sanremo 2026 dei bookmaker 1

Sanremo 2026: le quote dei bookmaker vedono favorita Serena Brancale
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 2

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Al Bano a Verissimo parla di Carlo Conti e Sanremo 2026 3

Al Bano contro Carlo Conti: "Mi hai contattato per Sanremo e poi escluso, un po' di educazione"
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 5

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Amici giudici e ospiti del 22 febbraio 6

Cosa è successo ad Amici nella puntata del 22 febbraio? Ospiti, giudici e gare
Ultimo e Mara Sattei, collaborazione per il brano "Te ne vai" 7

Ultimo torna autore: scrive "Te ne vai" per Mara Sattei
Elenco testi canzoni Festival di Sanremo 2026 8

Festival di Sanremo 2026: i testi delle canzoni dei cantanti in gara
New Music Friday 20 febbraio 2026: pagelle ai nuovi singoli italiani 9

New Music Friday 20 febbraio 2026: le pagelle ai nuovi singoli italiani. Salmo pigliatutto nella settimana pre-Sanremo
Max Pezzali concerti 2026 calendario completo 10

Max Pezzali concerti 2026: tutte le date tra Europa, stadi e residency a Milano

Cerca su A.M.I.