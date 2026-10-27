LaTarma, la società di Marta Donà, cambia il nome di due delle sue tre divisioni: LaTarma Records diventa LaRec e LaTarma Entertainment diventa LaLate Entertainment. Il nome LaTarma resta solo al management. L’annuncio è arrivato lunedì 26 ottobre con una serie di video sui social.

Nei video i nuovi loghi vengono disegnati a mano, con un pennarello su un foglio di carta. Per LaRec il messaggio è “Suona meglio così. Nuovo nome, nuovo colore, stessa voglia di fare rumore.” Il colore scelto è il blu.

Leggi anche Cate Lumina entra in LaTarma Records: firma ufficiale dopo Amici 25

LaLate Entertainment è la divisione lanciata nell’aprile 2022 per ideare e produrre eventi, spettacoli e mostre, con servizi dedicati alle aziende. Il messaggio che accompagna il nuovo nome è “The best always comes late. Nuovo nome, nuova veste. Pronte a dare forma a nuove idee.” Qui il colore è un rosso tendente al fucsia.

LaTarma ha assunto nell’aprile 2022 la struttura in tre divisioni, Records, Entertainment e Management, con BMG come partner discografico di Records. Nel gennaio 2024 la distribuzione dell’etichetta è passata a Warner Music Italy e ADA.

Tra i nomi della musica, LaRec lavora con Angelina Mango (vincitrice di Sanremo 2024 con La noia), Settembre (che ha vinto le Nuove Proposte di Sanremo 2025 con Vertebre) e Cate Lumina, ex allieva di Amici 25 che è entrata nell’etichetta ad aprile 2026.

Giovanni Toscano è seguito sia da LaRec, con cui ha pubblicato l’EP Il gioco delle tre domande il 27 marzo 2026, sia dal management. Tra i cantanti del management c’è anche Olly, vincitore di Sanremo 2025 con Balorda nostalgia.