Marco Negli Stadi: il tour di Mengoni premiato ai BEA World. Un successo per Latarma Entertainment e Live Nation

Latarma Entertainment di Marta Donà, insieme a Live Nation, trionfa ai Bea Awards.

I BEA Awards – italiani e mondiali – sono tra i riconoscimenti più importanti nel settore degli eventi live. Premiano ogni anno creatività, innovazione e capacità produttiva di progetti capaci di lasciare un segno. In questo contesto, la musica italiana riesce a emergere solo quando propone show che vanno oltre il semplice concerto.

E quest’anno, una produzione italiana ha saputo farlo più di tutte.

LaTarma Entertainment e Live Nation: un nuovo traguardo ai BEA World

Dopo i quattro riconoscimenti ottenuti ai BEA Italia, LaTarma Entertainment e Live Nation Italia si confermano anche ai BEA World 2025. Il tour Marco Negli Stadi di Marco Mengoni conquista due premi nella ventesima edizione del contest internazionale, ospitata nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma: l’oro nella categoria Evento Musicale e il bronzo nella categoria Grandi Show.

Un risultato che sottolinea la solidità della struttura guidata da Marta Donà, capace di posizionarsi ormai stabilmente tra le realtà creative più rilevanti anche fuori dal perimetro italiano. Dal 2022, con la divisione Live Nation affidata a Simona Muti, la sinergia tra le due realtà ha alzato lo standard qualitativo degli eventi musicali prodotti nel nostro Paese.

Marco Negli Stadi: uno show che ha ridefinito lo spettacolo musicale

Dodici stadi, oltre mezzo milione di biglietti venduti, una produzione che ha scelto di non risparmiare su nulla. Ma il vero motivo del successo, secondo la giuria dei BEA World, è l’identità artistica del progetto: un percorso visivo e narrativo che parte dall’esperienza personale di Marco Mengoni e si trasforma in una storia sul crollo e la rinascita.

Scenografie simboliche – macerie, specchi, architetture trasparenti – si fondono con un’esecuzione dal taglio cinematografico: palco in movimento, performer integrati nella storia, installazioni dinamiche e un impianto tecnico fuori scala. I numeri fotografano la complessità: 28 bilici, 70 metri di palco, 630 mq di led, 600 fari, un bridge da 14 tonnellate e un sistema meccanico progettato per pannelli mobili e binari scenici.

Un livello produttivo raro in Italia, che ha permesso allo show di ottenere un risultato storico: è la prima volta che un tour musicale riceve un premio ai BEA World.

È importante dire che nell’edizione 2025 dei BEA World erano in gara 470 progetti, con 200 shortlist. In un contesto dominato da produzioni corporate e istituzionali, la vittoria di un tour musicale non è solo un premio simbolico: è la conferma che una parte dell’industria italiana è oggi in grado di competere – e vincere – quando creatività artistica e visione produttiva si muovono nella stessa direzione.

Dai BEA Italia ai premi internazionali: un percorso in crescita

LaTarma Entertainment era arrivata al BEA World dopo un’ottima performance ai BEA Italia 2025, dove aveva conquistato l’oro nelle categorie Evento Musicale e Gran Show, il bronzo al Grand Prix con Marco Negli Stadi e l’argento nella categoria Evento Sportivo grazie al Grand Opening Show Nitto ATP Finals.

I risultati si aggiungono a un percorso già consolidato negli anni: il primo posto nel 2023 con Lido Mengoni nella categoria Evento Integrato, la menzione speciale Best Channel Strategy, il Best Event Award del 2022 per il lancio di Materia (Terra), fino al successo del 2019 con Atlantico Fest e lo showcase notturno sui binari della Stazione Centrale di Milano.