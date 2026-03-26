Giovanni Toscano: l’Ep “Il gioco delle tre domande” racconta le prove della quotidianità

Giovanni Toscano pubblica l’Ep Il gioco delle tre domande, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 27 marzo 2026. L’uscita del disco è accompagnata dal lancio in rotazione radiofonica del singolo Una macchina giusta.

Il gioco delle tre domande (LaTarma Records – distribuito da ADA Music Italy) racchiude cinque storie su come si cambia, pur restando gli stessi. L’Ep arriva dopo la pubblicazione dei singoli Mi manca e Dritti all’inferno, con cui il cantautore ha inaugurato il 2026. Il progetto è nato da un momento di disillusione personale di Giovanni Toscano; e si sviluppa attorno al tema delle aspettative tradite.

“Il gioco delle tre domande” presentato da Giovanni Toscano

“Il Gioco delle Tre Domande è nato a fine luglio. L’ho scritto nella mia stanza, dopo una vacanza sbagliata. Una prova minore, ma comunque una prova”, racconta il cantautore. “Escludendo il dolore, quello vero, non c’è niente di più deprimente dell’esito negativo di qualcosa che sulla carta dovrebbe essere perfetto. Una vacanza disastrosa, del sesso scadente, un’aspettativa disattesa, un augurio di compleanno mancato, la fine di qualcosa di importante”, rivela l’artista. E conclude: “Mi sono chiesto allora cosa significhi essere messi alla prova e, soprattutto, se il male abbia davvero un’utilità o se sarebbe meglio che nulla di brutto accadesse mai”.

Attraverso i cinque brani dell’Ep, Giovanni Toscano indaga le piccole e grandi prove della quotidianità: relazioni che cambiano, desideri inespressi, occasioni mancate e finali non previsti. Con una scrittura diretta e immagini concrete, l’artista costruisce un racconto che alterna malinconia e leggerezza, muovendosi tra sonorità pop essenziali ed episodi più elettrici. Il progetto si configura come un percorso di domande più che di risposte, in cui anche le esperienze negative acquistano un significato.

Il gioco delle tre domande si ispira a un gioco realmente esistente che nasconde un segreto. La scelta del titolo evidenzia l’intenzione di provare a darsi delle risposte, o almeno per continuare a farsi le domande giuste.

Tracklist e credits dell’Ep

Ecco la tracklist dell’EP:

1. Il Gioco delle Tre Domande

2. Mi manca

3. Una macchina giusta

4. Dritti all’inferno

5. Io e te

Il brano Una macchina giusta, in radio dal 27 marzo 2026, affronta il tema delle occasioni mancate. E’ la storia di un amore che resta confinato nei pensieri per mancanza di coraggio. La canzone è un invito diretto a esporsi, rischiare e scegliere, perché è sempre meglio sbagliare che convivere con il rimpianto.

Giovanni Toscano firma le composizioni del disco insieme a Paolo Caruccio, Edoardo Ruzzi, Angelica Schiatti, Enrico Dadone e Luca Zambelli Bais. La produzione è affidata principalmente a Paolo Caruccio, con il contributo di Cali Low e Rootsie.

Foto di Sara Sabatino