Giovanni Toscano: biografia, discografia, canzoni famose e collaborazioni

Giovanni Toscano è un artista nato a Pisa nel 1996. In questa scheda approfondiamo la biografia di Giovanni Toscano, la sua discografia, le canzoni più famose, le sue collaborazioni e la sua attività anche in veste di scrittore e attore.

Chi è Giovanni Toscano? La biografia

Giovanni Toscano ha biografia decisamente sfaccettata essendo un artista poliedrico: cantautore, scrittore, attore e regista. Dopo il liceo classico si iscrive all’Accademia “Oltrarno” di Firenze, diretta da Pierfrancesco Favino, e si laurea in Storia Contemporanea all’Università di Pisa. Esordisce al cinema come protagonista del film Notti Magiche di Paolo Virzì, e recita in fiction come Studio Battaglia e nel film Romantiche di Pilar Fogliati.

Nel 2021 pubblica il suo primo romanzo Il guinzaglio (Fandango), selezionato per il programma “Guarda che storia” del Torino Film Industry. Nel 2024 il suo corto Seconde case vince la Menzione Speciale al Festival del Cinema e della Televisione di Benevento.

La musica arriva presto: inizia a suonare con gli amici in una roulotte in mezzo a un campo. Nel 2022 firma un contratto discografico con LaTarma Records di Marta Donà ed esordisce con i singoli Stasera e Amore mio, aprendo i concerti di Carmen Consoli, Max Gazzè e Daniele Silvestri.

Nel 2023 pubblica il primo album Arrogantissimo (LaTarma/BMG), anticipato dal singolo Giornataccia. Nel 2024 lancia il nuovo progetto discografico Un posto migliore, accompagnato dall’omonimo vodcast. Le sue canzoni mescolano cantautorato italiano e internazionale con influenze sudamericane.

Nome d’arte

Giovanni Toscano utilizza il proprio nome anagrafico anche come nome d’arte.

Giovanni Toscano discografia

2023 – Arrogantissimo

2025 – Un posto migliore

Partecipazioni a Sanremo

Per il momento Giovanni Toscano non ha mai partecipato al Festival di Sanremo.

Collaborazioni

Al momento non risultano collaborazioni ufficiali come artista ospite in brani altrui.

Giovanni Toscano canzoni famose

Riunione di condominio feat. Assurditè

feat. Assurditè Grazie

Piccolo tornado

Oggi feat. Emma Nolde

feat. Emma Nolde Emma

Ultimo aggiornamento: aprile 2025. Segnalazioni: redazione@allmusicitalia.it