Giovanni Toscano racconta la sua vita e il mondo nel disco “Arrogantissimo”

Giovanni Toscano, cantautore di Pisa classe 1996, pubblica il suo primo progetto discografico dal titolo Arrogantissimo. Il disco, in uscita il 31 marzo 2023 e già disponibile in pre-order, è anticipato dal singolo Giornataccia.

Dopo aver raccontato le sfaccettature dell’amore con Stasera e Amore mio, Giovanni Toscano cambia radicalmente argomento. Giornataccia è un brano che parla proprio di una brutta giornata. Come capita a tutti, ci sono giorni in cui ogni cosa sembra non voler andare nel verso giusto. In questo caso, come se non bastasse, la giornataccia termina anche con una bella litigata.

La canzone mostra la capacità di Giovanni Toscano nell’esplorare e sperimentare con le parole e con i suoni. Giornataccia è l’ultima anticipazione di ciò che sarà l’album Arrogantissimo (Latarma Records/ BMG Italia).

Arrogantissimo, il primo multiforme disco di Giovanni Toscano

Il disco di Giovanni Toscano si preannuncia come un insieme di contrasti: immagini e parole, natura e città, incontri e addii, poesia e follia. In due anni di lavoro, racchiusi in Arrogantissimo, il cantautore ha raccontato la sua realtà fatta di vita in mezzo alla gente e momenti di grande riflessione.

Nel comunicato che ne annuncia l’uscita, Arrogantissimo viene presentato come un disco fatto di un Lato A e un Lato B. Il primo è quello in cui “Giovanni Toscano il cantastorie racconta la sua vita. La disillusione di un amore, una sera d’estate tra amici, una relazione mai cominciata, un’altra che è già finita ma in cui è difficile dirsi addio”. Nel Lato B, c’è “Giovanni Toscano che descrive il mondo che ha davanti filtrandolo con la poesia dei suoi occhi. L’abbattimento di barriere tra generi, un episodio di violenza, l’importanza del ricordo nella morte, la solitudine dell’umanità”.

Giovanni Toscano conferma la natura poliedrica e multiforme del disco. Nel presentare Arrogantissimo, afferma: “La stesura di questo album mi ha accompagnato in un momento particolare della vita, il momento di diventare grandi: l’ultimo anno di Accademia, l’abbandono di casa, il trasferimento a Roma, l’indipendenza, insomma imparare a cavarsela. Dentro a questi pezzi c’è tutto ciò che amo, la campagna, la solitudine quando ha un senso, i miei amici e i miei amori, immaginari o reali che siano. C’è anche quello che mi spaventa, la tristezza, la solitudine quando non ha un senso, la sconfitta e lo spaesamento, immaginario o reale che sia. Amo la musica, non c’è niente di più bello di mettere in piedi una canzone e accorgersi che a un certo punto tutto torna e quel pezzo ha una vita propria”.

Sotto il profilo musicale, Arrogantissimo si discosta dalle mode del momento ed esce dai generi. Nel disco, Giovanni Toscano raccoglie ciò che più lo ispira. Si ritrovano influenze del cantautorato italiano, come Ivano Fossati e Lucio Dalla; atmosfere più rock, che rivelano l’amore per Vasco Rossi; fino alla musica francese e il richiamo del sound sud americano degli anni ‘70.

Conosciamo giovanni toscano

Giovanni Toscano è un artista di Pisa: cantautore, scrittore e attore. Ha frequentato il triennio dell’Accademia di recitazione “Oltrarno” di Firenze, diretta da Pierfrancesco Favino; attualmente, è iscritto al corso di Laurea in Storia all’Università di Pisa.

Nel 2018 ha esordito al cinema come protagonista nel film di Paolo Virzì, Notti Magiche, presentato alla festa del cinema di Roma. Nel 2022 è tra i protagonisti della fiction Studio Battaglia di Simone Spada, di cui sono in corso le riprese della seconda stagione. A febbraio 2023 è stato protagonista di Romantiche, film di Pilar Fogliati con la regia di Giovanni Veronesi.

Il 6 maggio 2021 ha pubblicato il suo romanzo d’esordio, Il guinzaglio, nel quale esplora in parole i temi che tornano nelle sue canzoni.

Giovanni Toscano scrive della sua generazione, parlando di insicurezze, malinconie, pensieri e grandi amori. I suoi brani hanno testi intimi e prendono forma partendo dall’esigenza di raccontare delle storie.