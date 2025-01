Giovanni Toscano torna con un vodcast e presentare l’album “Un Posto Migliore”

Giovanni Toscano sta per tornare con nuova musica – più precisamente con un nuovo album, dal titolo Un Posto Migliore (LaTarma Records / ADA) – che farà ascoltare traccia dopo traccia attraverso un vodcast, disponibile sia in versione audio che video su Spotify e solo in versione audio su Amazon Music e su Apple Music.

In uscita ogni mercoledì, a partire dal 29 gennaio, il vodcast vede il cantautore toscano riflettere sul lungo cammino che lo ha portato alla realizzazione di questo suo secondo album, che vedrà la luce in primavera.

“Cercare un posto migliore non è sicuramente la risposta a ogni male, ma sognare non è mai poco e per adesso è l’unica risposta che penso valga la farà ricercare. Questo è il mio posto migliore. Siete tutti invitati”.

Ambientato nella quiete della campagna pisana, il vodcast ruota intorno a un gruppo di amici che ascolta in anteprima i brani contenuti all’interno di Un Posto Migliore, guidato dalle storie che ne hanno ispirato la scrittura.

Il risultato? Un mini-Decamerone in cui si parla di amore, amicizia e famiglia, alla ricerca del proprio posto migliore, ovvero di quel luogo in cui si sta bene.

Nel primo episodio, nello specifico, Giovanni Toscano parla di desideri, di ambizioni e di quanto sia difficile raccontarsi agli altri, mostrando la propria essenza. Ma non è tutto! Di fatto, durante la chiacchierata il cantautore suona anche Piccolo Tornado chitarra e voce, riflettendo poi sulla difficoltà di concedersi momenti di vuoto e di noia e su come, a volte, si possa decidere di prendersi una pausa. Ed è proprio in questi momenti che avviene il cambiamento, dimostrando come la crescita e la trasformazione siano spesso il frutto di un’apparente immobilità.