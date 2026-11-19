Alla Milano Music Week, martedì 17 novembre, YouTube ha presentato le sue novità per musica e fan nel panel Dall’ascolto al fandom: il nuovo ecosistema di YouTube per la musica, alla Fabbrica del Vapore. Tra le novità ci sono l’assistente Ask Music, le Group Chat e la funzione Hype.

Sul palco Marga Romero de Ávila (YouTube Music Lead, Southern Europe), Federico Villa (Partner Engineer di YouTube) e Valentina Zizzo (Strategic Partner Manager) hanno illustrato le nuove funzionalità, che secondo la piattaforma servono a trasformare l’ascolto casuale in un legame duraturo con il pubblico.

YouTube e la musica: la forza del fandom

Il panel si è aperto con i numeri di YouTube, che conta oggi oltre 2 miliardi di utenti loggati ogni mese e ha superato di recente i 150 milioni di abbonati Premium.

La forza economica del fandom sta anche nei contenuti generati dagli utenti (UGC). Marga Romero de Ávila ha spiegato che la missione aziendale è costruire il contesto migliore per ogni fan e per ogni artista.

A livello globale, ha ricordato, mediamente il 30% dei ricavi generati dai musicisti su YouTube arriva proprio dai contenuti creati dai fan. Il panel ha citato anche uno studio di Luminate, secondo cui 4 fan di musica su 5 scelgono YouTube per approfondire il proprio rapporto con gli artisti preferiti.

Le novità musicali di YouTube tra intelligenza artificiale e condivisione in tempo reale

Tra le novità tecnologiche per l’ascolto e per la creazione dei contenuti c’è Ask Music, integrato in YouTube Music per gli abbonati Premium: l’assistente conversazionale basato su intelligenza artificiale genera playlist personalizzate e racconta curiosità su autori e produttori, a partire da semplici domande in linguaggio naturale.

Per chi crea contenuti, l’IA offre anche strumenti di ottimizzazione: attraverso Ask Studio 2 sarà possibile analizzare l’intero catalogo storico per rilanciare i vecchi video e ricevere suggerimenti su titoli, descrizioni e copertine.

Il nuovo sistema di testing permetterà di caricare fino a 3 thumbnail differenti oppure 3 montaggi diversi dello stesso video, per individuare la versione più efficace in base alla demografia del canale.

Accanto all’IA, YouTube punta sulla socialità nativa con le Group Chat, che consentono di commentare i brani e inviare video-reazioni private della durata massima di 3 minuti senza uscire dall’applicazione.

Valentina Zizzo ha spiegato il valore di questo cambiamento: “Fino ad oggi per parlare di musica dovevamo copiare il link su YouTube, andare su un’altra app di messaggistica e poi tornare indietro. Con l’arrivo delle chat di gruppo potremo conversare direttamente su YouTube e continuare a condividerci video, mantenendo la conversazione sulla musica all’interno della piattaforma”.

L’esperienza visiva si estende anche allo schermo di casa con la funzione Watch With, che permette agli artisti di guardare e commentare insieme alla propria community live streaming e nuovi video. Presto arriveranno anche le GIF nei commenti dell’app mobile.

Per la musica indipendente ed emergente c’è Hype, affiancata dalle Gemme: nel panel è stato spiegato che la funzionalità è stata lanciata ufficialmente in Italia il 6 novembre per i canali compresi tra 500 e 500.000 iscritti.

Nei primi 7 giorni dalla pubblicazione di un video lungo, i fan hanno 3 Hype gratuiti per votare il contenuto e spingerlo nelle classifiche di tendenza, oltre a poter acquistare Gemme per inviare punti extra e sostenere il canale. I Top Fan, l’1% degli utenti più attivi negli ultimi 28 giorni, hanno accesso a contenuti esclusivi.

La chiave per costruire una carriera sostenibile resta la costanza nella pubblicazione e nel dialogo con la community. Valentina Zizzo ha ricordato che non è necessario andare da zero a cento in un giorno o in una settimana: l’importante è continuare a testare sulla piattaforma, sperimentare e mantenere una presenza attiva e costante.