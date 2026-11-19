Come arrivano i soldi agli artisti e come nascono le playlist: il team italiano di Spotify lo ha raccontato mercoledì 18 novembre alla Milano Music Week, alla Fabbrica del Vapore, nel panel “Spotify, la conosci davvero?”, aperto a professionisti del settore e appassionati.

Sul palco c’erano Adelechiara Nicoletti (Head of Artist and Label Partnerships), Alessia Rundo (Artist and Label Partnerships Manager), Elia Alovisi (Senior Editor), Anna Valente (Editor) e Francesco Cucari (Engineering Manager).

Spotify alla Milano Music Week: i numeri e le royalty

L’incontro è partito dai dati sulla crescita globale di Spotify: 780 milioni di utenti attivi al mese, l’11% in più rispetto all’anno precedente, di cui 306 milioni abbonati Premium. La piattaforma è attiva in 184 Paesi e dalla fondazione ha versato all’industria musicale circa 70 miliardi di dollari.

Adelechiara Nicoletti ha chiarito come funzionano i pagamenti. Spotify non versa denaro direttamente a cantanti e autori: distribuisce i proventi ai titolari dei diritti, cioè discografiche, distributori, editori e società di gestione collettiva, che poi pagano gli artisti in base ai contratti.

Circa il 70% dei ricavi generati dalla musica torna al settore, mentre il restante 30% resta a Spotify per le spese operative, gli investimenti tecnologici e lo sviluppo delle funzioni. Non esiste una cifra fissa per ogni ascolto: la ripartizione è proporzionale alla quota di stream che ogni artista raccoglie sul totale degli ascolti in un Paese.

Gli strumenti per gli artisti

La gestione della musica sulla piattaforma passa da Spotify for Artists, che aggiunge di continuo nuove opzioni per proteggere chi pubblica e farlo conoscere. Tra queste c’è il badge di verifica del profilo, che rende l’artista riconoscibile e riduce il rischio di furti d’identità: per ottenerlo servono ascolti costanti, uscite regolari e il rispetto delle linee guida.

Alessia Rundo ha insistito sugli strumenti a disposizione di chi fa musica: “Tra le novità più efficaci ci sono le pagine di pre-save, dove i fan possono prenotare un disco prima dell’uscita. I dati dimostrano che in media il 60% delle persone che pre-salvano un album lo ascolta proprio durante la prima settimana dal lancio”.

Per accompagnare gli artisti nelle diverse fasi della carriera ci sono poi programmi specifici. Radar Italia segue la crescita dei talenti emergenti e in sei anni ha sostenuto 47 artisti. Fresh Find intercetta i primissimi passi dei musicisti indipendenti con oltre trenta playlist dedicate a ciascun genere.

Accanto a questi ci sono Equal, il programma attivo da oltre cinque anni per la parità di genere nella musica, e Glow, dedicato alle voci della comunità LGBTQIA+.

Come nasce una playlist: dal lavoro editoriale ai Global Creation Groups

Il lavoro di chi seleziona e cura i brani è cambiato molto negli ultimi anni. Elia Alovisi lo ha spiegato così: “In un mercato dove ogni settimana escono migliaia di nuove canzoni, il nostro compito non è più soltanto ascoltare tracce e inserirle in una lista. Oggi vogliamo dare forma al contesto e raccontare le storie degli artisti”.

“Non vogliamo semplicemente che un musicista raccolga più ascoltatori, ma desideriamo che costruisca fan di qualità, capaci di appassionarsi davvero al suo progetto”.

Un brano può anche viaggiare da un Paese all’altro grazie ai Global Creation Groups, gruppi di lavoro internazionali divisi per genere musicale. Anna Valente ne ha raccontato il funzionamento: “Ogni settimana ci colleghiamo con i colleghi da ogni parte del pianeta per scambiarci le novità dei vari mercati e far circolare le canzoni all’estero”.

“È emozionante quando un’artista indipendente italiana come Sara Baroni viene inserita nelle playlist ufficiali in Giappone grazie all’entusiasmo di un editor dall’altra parte del mondo”.

Ricerca intelligente e AI DJ

Sul fronte della tecnologia, la priorità di Spotify è garantire quello che Francesco Cucari ha chiamato “tempo ben speso”. A differenza dei social network, pensati per trattenere l’attenzione, lo streaming musicale punta ad assecondare quello che chi ascolta sta cercando.

Tra le novità presentate c’è la ricerca aggiornata, che trova i brani a partire da parole del testo o dalla descrizione di uno stato d’animo. Ci sono poi la funzione Song DNA, per consultare i crediti di scrittura e produzione, e le schede About Song con gli aneddoti dal dietro le quinte. Si aggiunge l’AI DJ, una guida vocale in italiano.

Sicurezza e intelligenza artificiale

Quanto alla sicurezza, Spotify lavora per proteggere gli artisti e contrastare le frodi: solo nell’ultimo anno ha rimosso oltre 75 milioni di brani fraudolenti o manipolati. Sul palco è stato presentato anche un badge informativo per le tracce attribuite a identità virtuali generate con l’intelligenza artificiale: secondo il team, quei brani restano fuori dalle playlist editoriali e algoritmiche.