La Milano Music Week 2026, decima edizione della manifestazione, va da lunedì 16 a domenica 22 novembre, con la Fabbrica del Vapore come sede principale e la direzione artistica di Linus. Il programma musicale mette insieme live, dj set e serate nei club in tutta Milano.

Gli appuntamenti della Fabbrica del Vapore sono gratuiti con registrazione su DICE, aperta martedì 10 novembre per i primi eventi.

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La manifestazione è un progetto del Comune di Milano – Cultura, promosso da Assoconcerti, Assomusica, FIMI, Nuovo Imaie e SIAE, e tra i temi di quest’anno ci sono i cinquant’anni di punk e disco music.

Milano Music Week 2026 · Live e dj set Data Evento Ingresso 16 nov Ornella não tem fim

19.30 · Fabbrica del Vapore, La Cattedrale Prenota 16 nov Ciao Ornellinha! After Party

21.15 · Fabbrica del Vapore, Ala Sud Prenota 17 nov Battisti e i suoi amici

21.00 · Atelier Carlo Colla & Figli Biglietti 17-22 nov Sei serate a mare

mare culturale urbano, via Quinto Cenni 11 Gratuito 18 nov Marengo Night

dalle 19.30 · Ronin, via Vittorio Alfieri 17 Gratuito 19 nov Battisti: Un’Anima Latina

21.00 · EcoTeatro, via Fezzan 11 Biglietti 20 nov Rkomi a Milano

18.30 · Fabbrica del Vapore, Messina Inferiore Prenota 21 nov Le Cannibale x MMW

20.00 · Fabbrica del Vapore, La Cattedrale Prenota 21 nov SIAE Music Awards

19.30 · Teatro Arcimboldi Su invito All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite alcuni di questi link, senza variazioni di prezzo.

Ornella não tem fim: Gaia, Joan Thiele e i Selton per i 50 anni del disco di Vanoni, lunedì 16 novembre

Lunedì 16 novembre alle 19.30 la sala La Cattedrale della Fabbrica del Vapore ospita Ornella não tem fim, la serata per i cinquant’anni di La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria, album di Ornella Vanoni, Toquinho e Vinícius de Moraes.

Conduce Nicola Savino, con Gaia, Joan Thiele, Paola Folli e i Selton, che curano gli arrangiamenti acustici. Giulia Cavaliere, autrice delle note di copertina della nuova edizione, racconta la storia e il valore culturale del disco.

Alle 21.15 la festa prosegue in Ala Sud con Ciao Ornellinha!, il dj set di Ciao Discoteca Italiana dedicato all’incontro fra sonorità italiane e brasiliane, a ingresso gratuito con registrazione.

L’edizione celebrativa, che esce venerdì 13 novembre per Nar International/Warner Music Italy, aggiunge all’album del 1976 un disco con dieci registrazioni inedite, in digitale, doppio CD e doppio LP.

Battisti: tre appuntamenti musicali dal 17 al 19 novembre con Quel Gran Genio

Il festival Quel Gran Genio, quarta edizione dedicata a Lucio Battisti, ha in programma tre momenti musicali dal 17 al 19 novembre. Martedì 17 alle 21 l’Atelier Carlo Colla & Figli, in via Montegani 35/1, ospita Battisti e i suoi amici con Musica Muta e Carlo Poddighe.

Mercoledì 18 novembre dalle 15 alle 16, in collaborazione con Openstage, i busker suonano il repertorio di Battisti nelle stazioni della metropolitana di Loreto, Garibaldi e Bicocca. Giovedì 19 alle 21 l’EcoTeatro, in via Fezzan 11, ospita Battisti: Un’Anima Latina, con musicisti del CPM Music Institute.

Lo spettacolo del 19 mette al centro l’album Anima Latina del 1974, preceduto da una parte con i successi usciti prima e seguito da una con i brani degli anni successivi.

Il festival si apre lunedì 16 novembre alle 18 al Gogol’Ostello, con un incontro sulle pubblicazioni discografiche recenti su Battisti, e prosegue dal 20 al 22 novembre al Parco Center, in via Binda 30, con la festa per i trent’anni de L’Isola che non c’era.

Il programma al Parco Center comincia venerdì 20 alle 19.30 con una mostra e un aperitivo, poi due panel sabato 21 e domenica 22. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria via mail a redazione@lisolachenoncera.it.

Marengo, Monksta Records e mare culturale urbano: le serate nei club della Milano Music Week 2026

Mercoledì 18 novembre dalle 19.30 la label Marengo porta la Marengo Night al Ronin, in via Vittorio Alfieri 17, con un talk di Dumar e una listening session di Shanti Banton e Venerus.

Alle 21.30 si passa al Ronin Arcade per i live di Caradonna, Michele Rossetti, che presenta il disco Il Lungo Addio, e di Marianne Mirage con Edoardo Florio Di Grazia e la Marengo Band. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione via mail a marco@lamarengo.com.

Da mercoledì 18 a domenica 22 novembre la nuova label indipendente Monksta Records, nata in collaborazione con House of Music, presenta A Diffused Experience, quattro appuntamenti con live e dj set. Si parte mercoledì 18 al Detune con i live di Santissima Benedetta, Ex Rave, Karakaz e Rot Mans e la selezione dei Milanosport.

Il programma prosegue giovedì 19 a Homis con i dj set di Plastica e Camilla PNK e venerdì 20 a La Capsula, nell’ambito di Linecheck, con lo showcase di Sara Baroni, Santissima Benedetta, Ex Rave e Verosimile. Chiude domenica 22 al Nodo con i live di Vinnie Marakas e Paolo.al.neon e il dj set di Plastica.

Dal 17 al 22 novembre mare culturale urbano dedica alla Milano Music Week sei serate a ingresso libero, in via Quinto Cenni 11: ci sono le band di Germogli, l’hip hop di VDP Sistas, Moontell e le cantautrici di Because the night.

Rkomi a Calvairate: talk e breve live venerdì 20 novembre

Venerdì 20 novembre alle 18.30 Rkomi è a Messina Inferiore, alla Fabbrica del Vapore, per un incontro dedicato a Calvairate, il quartiere in cui ha cominciato.

Il talk, moderato da Carlo Sabatucci di Est Radio con l’intervento della Loggia di Calvairate, si chiude con una breve performance dal vivo. La registrazione è aperta dal 10 novembre.

L’incontro arriva dopo l’EP A Milano, uscito il 9 ottobre per Island Records con otto inediti, e nel mezzo dei cinque concerti al Fabrique: il quinto e ultimo è fissato per il 24 novembre.

Sabato 21 novembre: SIAE Music Awards all’Arcimboldi e Le Cannibale alla Fabbrica del Vapore

Sabato 21 novembre alle 19.30 il Teatro Arcimboldi ospita i SIAE Music Awards, quarta edizione dei premi agli autori e agli editori italiani, condotta da Amadeus per il terzo anno consecutivo, con la partecipazione di Noemi.

La serata è organizzata da SIAE, promotore della Milano Music Week, e prodotta da Friends & Partners. Le nomination, in 17 categorie, si basano sui consumi di musica certificati da SIAE e sulle royalties distribuite e pagate nel 2026. L’accesso è solo su invito.

Alle 20, nella sala La Cattedrale della Fabbrica del Vapore, Le Cannibale porta Emmanuelle e Barbara Boeing in un dj set per la Milano Music Week, a ingresso gratuito con registrazione.

Inside the Session: Le Ore in studio con tre artisti emergenti dal 16 al 21 novembre

Dal 16 al 21 novembre Artist First e Nelida Music Publishing ospitano la seconda edizione di Inside the Session: tre artisti emergenti lavorano per due giornate ciascuno con Le Ore, duo di autori e producer, a un brano inedito.

Il 17 e il 19 novembre sono previsti incontri con giornalisti e content creator per raccontare il progetto, mentre tre fotografi di Speed Photo Bovisa documentano le sessioni in studio su pellicola.

Il programma dei talk e delle mostre sulla musica dal 17 al 21 novembre

Martedì 17 novembre alle 16.30, a Messina Inferiore, il talk Due motori, una sola direzione sul rapporto fra indipendenti e major, con Eleonora Rubini di Warner Records Italy, Antonio Sarubbi di Maciste Dischi e Davide Caucci di Bomba Dischi.

Mercoledì 18 novembre alle 15.30, a Messina Inferiore, l’incontro Hai voluto la bicicletta? Adesso rider, in cui Dade , già nei Linea 77 , si confronta con Rob , cantante emerso a X Factor .

, già nei , si confronta con , cantante emerso a . Giovedì 19 novembre alle 17.30, a Messina Inferiore, il talk Cosmo : 2016/2026 alla ricerca del fiore del futuro, organizzato da Rockit a dieci anni da L’ultima festa .

: 2016/2026 alla ricerca del fiore del futuro, organizzato da Rockit a dieci anni da . Giovedì 19 novembre alle 19, al Volvo Studio Milano, l’inaugurazione della mostra in realtà aumentata Pictures of You su Massimo Cotto, con un talk e il live di Ketty Passa . La mostra resta aperta fino a domenica 22.

. La mostra resta aperta fino a domenica 22. Venerdì 20 novembre alle 16.30, a Messina Superiore, il Music Publishing Day con la Music Publishing Survey 2026 sul mercato dell’editoria musicale in Italia, promosso da ANEM e FEM.

Sabato 21 novembre alle 14, a 21 House of Stories in via Enrico Nöe 24, il talk Comunicare la musica. Migliorare il comparto, moderato da Nico Donvito.

Sabato 21 novembre alle 16.30, a Messina Superiore, la presentazione dell’Atlante della musica in Italia (Hoepli) con Luca De Gennaro, Ezio Guaitamacchi, Roberto Caselli e l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.

Il programma completo viene presentato martedì 10 novembre alle 12.30 a BASE Milano, in via Bergognone 34, nella conferenza stampa con il sindaco Giuseppe Sala, l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi e Linus.

Foto: ufficio stampa Mongini Comunicazione