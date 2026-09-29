Rkomi torna con nuova musica e annuncia A Milano, un EP di otto brani inediti in uscita il 9 ottobre 2026 per Island Records. Il progetto arriva a dieci anni dall’esordio del rapper e cantautore milanese con Dasein Sollen, pubblicato nel 2016.

Ad anticipare il nuovo EP è stato A Milano, brano di circa otto minuti pubblicato lo scorso giugno e scelto anche per dare il nome al nuovo progetto discografico.

Leggi anche Max Pezzali torna ai sogni di una generazione con Le_Ali

Rkomi, A Milano è il nuovo EP in uscita il 9 ottobre

A Milano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 9 ottobre 2026. Il progetto contiene otto tracce inedite e nasce per celebrare i dieci anni dall’inizio del percorso discografico di Rkomi.

Il riferimento è al 2016 e a Dasein Sollen, EP che ha segnato il suo esordio. Il collegamento tra i due progetti è stato anticipato anche sui canali dell’artista attraverso un video nel quale alcuni ragazzi incappucciati affiggono un manifesto rosso con il titolo A Milano, richiamando l’immaginario del lavoro pubblicato dieci anni prima.

La tracklist di A Milano di Rkomi

Al momento non è stata ancora resa nota la tracklist completa di A Milano. Il nuovo EP sarà composto da otto brani inediti.

Tra le canzoni già pubblicate c’è A Milano, title track uscita nel giugno 2026. Non sono stati ancora comunicati eventuali featuring, produttori e crediti completi del progetto.

A Milano – Live: Rkomi torna alle origini al Fabrique

Il nuovo progetto discografico avrà anche una dimensione dal vivo. A MILANO – LIVE è il titolo della residency di cinque concerti al Fabrique di Milano prevista nel novembre 2026.

Le serate saranno costruite intorno ai primi lavori di Rkomi, con brani da Dasein Sollen, Io in Terra e Ossigeno, ai quali si aggiungeranno le canzoni del nuovo EP A Milano.

Le date del 3, 4, 11 e 13 novembre sono sold out. Resta in calendario il quinto e ultimo concerto del 24 novembre 2026, per il quale al momento dell’annuncio dell’EP risultano ancora disponibili gli ultimi biglietti.