Noemi, Le cose che non dico: la ballad scritta con Settembre e prodotta da Charlie Charles
Il primo dei tre concerti nei teatri sarà mercoledì 18 novembre a Brescia, poi Milano il 14 dicembre e Roma il 22.
di All Music Italia ·
Noemi pubblicherà venerdì 20 novembre il singolo Le cose che non dico, in radio e in digitale per Columbia Records e Sony Music Italy. La ballad, scritta da Noemi con Settembre e Manuel Finotti e prodotta da Charlie Charles, racconta le fragilità delle relazioni e le parole che restano non dette.
Noemi lo pubblicherà dopo aver portato Tu cosa fai questa sera al numero 1 della classifica EarOne alla settimana 33 e dopo il singolo Bianca, uscito a novembre 2025.
Il significato di Le cose che non dico di Noemi
Le cose che non dico racconta l’incomunicabilità fra le persone e la fatica di dire quello che si prova. Al centro ci sono due spinte opposte: il desiderio di proteggere chi si ama e la paura di mostrargli la parte più vulnerabile di sé.
Il silenzio che ne deriva può portare distanza, solitudine e incomprensioni, e richiama anche situazioni più dolorose e spesso nascoste. Il brano dà voce a tutto quello che resta inespresso.
Noemi in teatro a Brescia, Milano e Roma
Dopo un’estate di concerti in tutta Italia, Noemi tornerà sul palco nei teatri con tre date: mercoledì 18 novembre al Teatro Grande di Brescia, lunedì 14 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano e martedì 22 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Scaletta e date del Live 2026 sono nella pagina del tour.
Noemi nella Commissione Musicale di Sanremo Giovani 2026
Noemi fa parte anche della Commissione Musicale di Sanremo Giovani 2026 e di Area Sanremo, ed è chiamata a valutare i giovani artisti nel percorso che porta alla nuova edizione del Festival.
Testo di Le cose che non dico di Noemi
Il testo sarà disponibile da venerdì 20 novembre, con l’uscita del brano. L’articolo verrà aggiornato con il testo integrale non appena pubblicato.
Foto di Fabio Piemonte
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