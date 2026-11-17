I Mad-Dog suoneranno giovedì 19 novembre, nel Live di X Factor 2026, l’inedito Pericolosa, in uscita per Warner Music Italy, un pezzo brit rock energico. La band è nata a Sassari nel 2023 come cover band dei Green Day, ha già pubblicato l’album Shame On Youth e sta nella squadra di Paola Iezzi.

Il significato di Pericolosa dei Mad-Dog

Nelle strofe di Pericolosa i Mad-Dog elencano tutto ciò che rifiutano della società, dell’industria musicale e dello showbiz. Nel ritornello arrivano invece frasi d’amore volutamente cliché, da boy band con i distorsori accesi.

Credits del brano ▸ Artista · Mad-Dog

· Mad-Dog ▸ Titolo · Pericolosa

Testo di Pericolosa dei Mad-Dog

Il testo sarà disponibile dopo l’esibizione di giovedì 19 novembre, con il Live di X Factor 2026.