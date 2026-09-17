Manuel Gargano arriva sul palco di X Factor 2026 a 19 anni con un obiettivo molto chiaro: provare a trasformare la musica nel proprio lavoro.

Viene da Trabia, in Sicilia, scrive canzoni e in questo momento racconta di dedicarsi completamente alla musica. Quando serve, però, dà una mano al padre, che lavora come idraulico ma condivide con lui anche la passione per la musica.

Per la sua Audition sceglie Se t’innamori muori di Noemi e conquista tutti e quattro i giudici.

Chi è Manuel Gargano

Manuel Gargano ha 19 anni e viene da Trapani, in Sicilia.

In questo momento ha scelto di concentrarsi completamente sulla musica. Non studia e non ha un altro lavoro fisso, anche se ogni tanto aiuta il padre nella sua attività di idraulico.

Proprio il padre ha un ruolo importante nel suo rapporto con la musica: oltre a fare l’idraulico è infatti anche musicista e sostiene la scelta del figlio di provare a costruirsi un percorso artistico.

Quando Jake La Furia scherza suggerendogli di affidarsi comunque al mestiere del padre, Manuel non ha dubbi quando gli viene chiesto cosa voglia fare nella vita: “Assolutamente sì”, risponde parlando della musica.

Manuel non si limita a cantare. Durante il confronto con i giudici racconta infatti di scrivere anche le proprie canzoni.

Per lui la scrittura ha un valore molto preciso: “Scrivere ti rende proprio una persona migliore, ti senti un po’ più forte a rivedere ciò che hai scritto magari qualche mese prima.”

Manuel Gargano a X Factor 2026 canta Se t’innamori muori di Noemi

Per la sua Audition a X Factor 2026 Manuel Gargano sceglie Se t’innamori muori di Noemi.

Il brano è stato presentato dalla cantante al Festival di Sanremo 2025 ed è firmato da Mahmood, Blanco e Michelangelo. È stato poi inserito nell’album Nostalgia.

La canzone mette al centro la vulnerabilità che accompagna una relazione e la difficoltà di lasciarsi andare completamente quando ci si innamora.

Per Manuel è una scelta che permette soprattutto alla giuria di ascoltare il suo timbro e una vocalità che, pur ancora da sviluppare, mette subito d’accordo i quattro giudici.

I giudizi della giuria di X Factor

Il primo elemento che convince la giuria è il timbro di Manuel Gargano.

Francesco Gabbani sottolinea che, al netto di alcune sbavature, il cantante ha già diversi elementi interessanti: “Il timbro bello ce l’hai. Cantare bene, al netto di qualche sbavatura di qua e di là, di controllo canti bene, ci sono tutta una serie di cose interessanti.”

Jake La Furia riprende invece la battuta sul lavoro del padre: “Anche per me c’è tutto al posto giusto: hai cantato bene, sei simpatico, hai una bella faccia, una bella attitudine, per cui ti consiglio sempre di fare l’idraulico, però secondo me sei portato anche per la musica.”

Anche Paola Iezzi promuove la scelta del pezzo e la voce del diciannovenne: “Hai cantato bene, hai un timbro molto interessante e la canzone era giustissima. Sei stato bravo.”

Irama si concentra invece soprattutto sul margine di crescita di Manuel: “C’hai una bellissima voce. È vero che sei molto acerbo. Sei molto acerbo. Però è un bene. Però può essere anche un male.”

È proprio durante questo confronto che emerge la scrittura. Irama gli chiede se componga canzoni e Manuel conferma, spiegando quale sia il motivo per cui vuole affrontare il percorso di X Factor.

Alla domanda su cosa possa dargli questa esperienza risponde: “Tutto ciò di cui ho bisogno, ovvero essere capito tramite la mia musica. È quella a cui punto.”

La risposta di Irama è immediata: “Hai detto tutto.”

Quattro sì per Manuel Gargano a X Factor 2026

Al momento del voto non ci sono dubbi.

Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Irama votano tutti sì.

Il verdetto viene comunicato tra le battute sul padre e sull’idraulica: “Te ne vai a casa con quattro sì, Manuel.”

Manuel Gargano supera quindi le Audition di X Factor 2026 con quattro sì e accede alla fase successiva.

Manuel Gargano scrive canzoni e vuole vivere di musica

L’aspetto più interessante della presentazione di Manuel arriva però dopo l’esibizione.

A 19 anni non si considera ancora un artista arrivato e, quando gli viene chiesto se si senta pronto, la risposta iniziale è persino un “No”, immediatamente corretto in un più deciso “Sì”.

La musica resta comunque la direzione che ha scelto.

Scrive le proprie canzoni e vede proprio nella scrittura il modo attraverso cui riuscire a farsi capire dagli altri. È questo, più ancora dei quattro sì ricevuti alle Audition, l’obiettivo che dichiara davanti alla giuria: riuscire a essere compreso attraverso quello che scrive e canta.