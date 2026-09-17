Martina Cerutti, in arte Alía, arriva sul palco di X Factor 2026 scegliendo di presentarsi con What Is It About Me di Lola Young.

Ha 19 anni, viene dal Lago di Garda e, nonostante la giovane età, divide le sue giornate tra tre lavori diversi: fa l’animatrice, la barista e lavora come assistente di una spa manager.

La musica, però, è nella sua vita da molto prima di X Factor. Martina aveva infatti già partecipato da bambina a un talent televisivo e a diversi concorsi canori.

Chi è Martina Cerutti, in arte Alia

Martina Cerutti, in arte Alía, ha 19 anni e viene dal Lago di Garda.

Si è diplomata in estetica e attualmente porta avanti contemporaneamente tre lavori. Fa l’animatrice, occupandosi anche del trucco dei bambini, lavora come barista ed è assistente alla spa manager.

Quando arriva davanti ai giudici di X Factor 2026 racconta però di essere ancora alla ricerca della propria identità artistica.

Alla domanda su cosa voglia portare nella musica risponde: “Verità, però penso di doverla trovare prima io.”

Una frase che racconta anche il momento in cui si trova: a 19 anni la musica è già una presenza importante nella sua vita, ma Alia sta ancora cercando di capire quale forma darle.

Martina Cerutti cantava già da bambina: Tra sogno e realtà e i concorsi

La partecipazione a X Factor non è la prima esperienza di Martina Cerutti davanti alle telecamere.

Nel 2016, quando aveva nove anni e viveva a Desenzano del Garda, partecipò a Tra sogno e realtà, talent dedicato a bambini e ragazzi trasmesso da La5.

Durante le selezioni aveva cantato Meraviglioso amore mio di Arisa, mentre alle prefinali di Abano Terme aveva scelto Je vole, brano interpretato da Louane per il film La famiglia Bélier.

Nello stesso periodo aveva inoltre superato un’audizione del Tour Music Fest.

Il percorso nei concorsi prosegue nel 2017, quando Martina Cerutti vince la categoria bambini del concorso canoro Noi Musica – Voci Bianche, organizzato a Sirmione.

Alia a X Factor 2026 canta What Is It About Me di Lola Young

Per la sua Audition a X Factor 2026 Alia sceglie What Is It About Me di Lola Young.

Il brano è stato pubblicato nel 2023 ed è contenuto in My Mind Wanders and Sometimes Leaves Completely, progetto con cui la cantautrice britannica aveva iniziato a definire il percorso che negli anni successivi l’avrebbe portata al successo internazionale.

What Is It About Me mette al centro una relazione nella quale chi canta continua a interrogarsi sul proprio valore agli occhi dell’altra persona, fino a mettere in discussione anche sé stessa.

Una scelta che si collega bene anche alle parole con cui Alia si presenta ai giudici: la ricerca di una propria verità e di un’identità ancora da mettere a fuoco.

I giudizi della giuria di X Factor

Durante l’esibizione di Martina Cerutti la giuria segue con attenzione la sua interpretazione di What Is It About Me.

Per Alía arrivano 4 sì.

Da bambina sul palco a X Factor: il percorso di Martina Cerutti

Quello di Martina Cerutti non è quindi un incontro improvviso con il canto.

A nove anni era già arrivata alle fasi finali di un talent televisivo, aveva partecipato al Tour Music Fest e poco dopo aveva vinto un concorso canoro a Sirmione.

Dieci anni dopo torna davanti alle telecamere con un nuovo nome, Alía, e con una consapevolezza diversa.

Non più la bambina che cantava Arisa e Louane, ma una ragazza di 19 anni che lavora, prova a costruire il proprio spazio nella musica e ammette apertamente di essere ancora alla ricerca della propria voce.