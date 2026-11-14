Shari ha cantato ad Amici 26 il suo inedito Crimine, in uscita il 27 novembre, nella sesta puntata andata in onda sabato 14 novembre alle 14.20 su Canale 5. Nel testo Shari si rivolge a qualcuno che piange: “ti guardo piangere come se fosse la scena di un crimine”.

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Dopo l’esibizione il giudice esterno del canto, Ermal Meta, ha detto a Shari che ha un grande dono, molto particolare: una voce super riconoscibile e un timbro che porta subito in un club con le luci soffuse e un po’ di fumo. Ha aggiunto: “Riesci a creare una stanza con la tua voce”.

La cantautrice friulana, classe 2002, canta nella squadra di Rudy Zerbi insieme ai JED ed è arrivata ad Amici dopo Sanremo 2023, dove aveva portato Egoista.

Il significato di Crimine di Shari

Il testo ascoltato in puntata parte da “il freddo e il maltempo”, con Shari che si veste di fretta. Al mattino, dice, “non mi gira mai” di truccarsi e di indossare una maschera. Poi cerca una cosa positiva, “una che mi faccia amare la vita”.

La nostalgia, aggiunge lei, “mi fa impazzire”. Si rivolge poi a un tu, “non ti chiamo più”, e ricorda: “stavolta credevo sul serio potessimo amarci davvero”.

Poi arriva “Quanto male che mi fa questa malinconica città”, seguito da “non fa più ridere” e dal verso che porta il titolo: “ti guardo piangere come se fosse la scena di un crimine”. Più avanti c’è “non puoi più vivere”.

Credits del brano ▸ Artista · Shari

· Shari ▸ Titolo · Crimine

· Crimine ▸ Autori · Abbate, Ragie

Testo di Crimine di Shari

Testo ascoltato ad Amici 26 nella puntata del 14 novembre. La versione completa e ufficiale arriverà con l’uscita del brano, il 27 novembre.

Il freddo e il maltempo

di fretta mi vesto

Il mattino sai, non mi gira mai

di truccarmi e indossare una maschera

Cerco una cosa, una positiva

una che mi faccia amare la vita

Mi fa impazzire, la nostalgia

che mi ricorda che non è finita mai

se non ti chiamo più, non mi lasciare qua

voglio capirti ma, senza guardare giù

Stavolta credevo sul serio

potessimo amarci davvero

Quanto male che mi fa

questa malinconica città

non fa più ridere, ridere, ridere, ridere, ridere

ti guardo piangere

come se fosse la scena di un crimine

Forse non ti servirà

Resterà attaccato all’istante che

non puoi più vivere, vivere, vivere, vivere

ti guardo piangere

ti guardo piangere come se fosse la scena di un crimine

Siamo il delitto di un’ora fa

che come le fiabe ci toglierà il fiato

ci brucerà l’anima, solo la voce

potrà liberarci

Quanto male che mi fa

questa malinconica città

non fa più ridere, ridere, ridere, ridere, ridere

ti guardo piangere

come se fosse la scena di un crimine

Forse non ti servirà

Resterà attaccato all’istante che

non puoi più vivere, vivere, vivere, vivere

ti guardo piangere

come se fosse la scena di un

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.