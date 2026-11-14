Shari, Crimine: il testo ascoltato ad Amici 26 e il significato dell’inedito
Il giudice del canto Ermal Meta le dice: "Riesci a creare una stanza con la tua voce".
di All Music Italia ·
Shari ha cantato ad Amici 26 il suo inedito Crimine, in uscita il 27 novembre, nella sesta puntata andata in onda sabato 14 novembre alle 14.20 su Canale 5. Nel testo Shari si rivolge a qualcuno che piange: “ti guardo piangere come se fosse la scena di un crimine”.
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Dopo l’esibizione il giudice esterno del canto, Ermal Meta, ha detto a Shari che ha un grande dono, molto particolare: una voce super riconoscibile e un timbro che porta subito in un club con le luci soffuse e un po’ di fumo. Ha aggiunto: “Riesci a creare una stanza con la tua voce”.
La cantautrice friulana, classe 2002, canta nella squadra di Rudy Zerbi insieme ai JED ed è arrivata ad Amici dopo Sanremo 2023, dove aveva portato Egoista.
Il significato di Crimine di Shari
Il testo ascoltato in puntata parte da “il freddo e il maltempo”, con Shari che si veste di fretta. Al mattino, dice, “non mi gira mai” di truccarsi e di indossare una maschera. Poi cerca una cosa positiva, “una che mi faccia amare la vita”.
La nostalgia, aggiunge lei, “mi fa impazzire”. Si rivolge poi a un tu, “non ti chiamo più”, e ricorda: “stavolta credevo sul serio potessimo amarci davvero”.
Poi arriva “Quanto male che mi fa questa malinconica città”, seguito da “non fa più ridere” e dal verso che porta il titolo: “ti guardo piangere come se fosse la scena di un crimine”. Più avanti c’è “non puoi più vivere”.
Testo di Crimine di Shari
Testo ascoltato ad Amici 26 nella puntata del 14 novembre. La versione completa e ufficiale arriverà con l’uscita del brano, il 27 novembre.
Il freddo e il maltempo
di fretta mi vesto
Il mattino sai, non mi gira mai
di truccarmi e indossare una maschera
Cerco una cosa, una positiva
una che mi faccia amare la vita
Mi fa impazzire, la nostalgia
che mi ricorda che non è finita mai
se non ti chiamo più, non mi lasciare qua
voglio capirti ma, senza guardare giù
Stavolta credevo sul serio
potessimo amarci davvero
Quanto male che mi fa
questa malinconica città
non fa più ridere, ridere, ridere, ridere, ridere
ti guardo piangere
come se fosse la scena di un crimine
Forse non ti servirà
Resterà attaccato all’istante che
non puoi più vivere, vivere, vivere, vivere
ti guardo piangere
ti guardo piangere come se fosse la scena di un crimine
Siamo il delitto di un’ora fa
che come le fiabe ci toglierà il fiato
ci brucerà l’anima, solo la voce
potrà liberarci
Quanto male che mi fa
questa malinconica città
non fa più ridere, ridere, ridere, ridere, ridere
ti guardo piangere
come se fosse la scena di un crimine
Forse non ti servirà
Resterà attaccato all’istante che
non puoi più vivere, vivere, vivere, vivere
ti guardo piangere
come se fosse la scena di un
Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.
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