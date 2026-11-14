Kashmere ha cantato ad Amici 26 il nuovo inedito Stratopazza nella sesta puntata, sabato 14 novembre. Ermal Meta, giudice esterno del canto, ha detto di averne due, di Stratopazze, cioè le chitarre a cui è dedicata la canzone.

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La puntata è andata in onda alle 14.20 su Canale 5. Il cantautore italo-svizzero ha ottenuto i tre sì della prima puntata con L’unica che può cambiare l’atmosfera, il suo primo singolo con BMG, uscito il 17 luglio 2026, e poi ha scelto Amadeus, nella cui squadra canta.

Il significato di Stratopazza di Kashmere

Ermal Meta ha detto che è una delle poche volte in cui non gli importa del significato: si è goduto la canzone per quella che è, e la performance è stata “proprio perfetta”. Per il giudice la musica può portare con sé una leggerezza, forse in questo caso apparente, e Kashmere è stato “forte quanto la canzone”.

Il titolo del brano prende ispirazione dal nome con cui un amico del cantautore chiama la sua chitarra.

Il pezzo ha matrice funky, genere che torna nelle parole di Kashmere: in L’unica che può cambiare l’atmosfera chiedeva “un bacio funky”, e nella puntata quotidiana del 12 ottobre ha raccontato di essere sempre stato “un po’ malato del funk e del groove”.

Testo di Stratopazza di Kashmere

Testo ascoltato ad Amici 26 nella puntata del 14 novembre. La versione completa e ufficiale arriverà con l’uscita del brano, venerdì 27 novembre.

Ah, Strato pazza!

Sì, tu!

Ah, Strato pazza!

Ah

Non male come primo kiss

È un basso groovy stile chic

Anche più catchy dire freak

Sei pazzo

Mi lascio andare va così

La mia paura è svanita

giri come un pianeta,

tranky funky sul dance floor

La tua aiuola è fiorita,

c’è una stella cattiva,

la seconda esegue il flow

Stratopazza!

Stratopazza!

Stratopazza!

Stratopazza!

Stra to strato pazza

Stra to strato pazza

Stra to strato pazza

Stra to strato pazza

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.