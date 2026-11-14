Kashmere canta Stratopazza ad Amici 26: standing ovation e la canzone dedicata alle chitarre
Ermal Meta ha detto che questa volta non gli importa del significato: la performance di Kashmere è stata "proprio perfetta".
di All Music Italia ·
Kashmere ha cantato ad Amici 26 il nuovo inedito Stratopazza nella sesta puntata, sabato 14 novembre. Ermal Meta, giudice esterno del canto, ha detto di averne due, di Stratopazze, cioè le chitarre a cui è dedicata la canzone.
Leggi subito il testo ascoltato ↓
La puntata è andata in onda alle 14.20 su Canale 5. Il cantautore italo-svizzero ha ottenuto i tre sì della prima puntata con L’unica che può cambiare l’atmosfera, il suo primo singolo con BMG, uscito il 17 luglio 2026, e poi ha scelto Amadeus, nella cui squadra canta.
Il significato di Stratopazza di Kashmere
Ermal Meta ha detto che è una delle poche volte in cui non gli importa del significato: si è goduto la canzone per quella che è, e la performance è stata “proprio perfetta”. Per il giudice la musica può portare con sé una leggerezza, forse in questo caso apparente, e Kashmere è stato “forte quanto la canzone”.
Il titolo del brano prende ispirazione dal nome con cui un amico del cantautore chiama la sua chitarra.
Il pezzo ha matrice funky, genere che torna nelle parole di Kashmere: in L’unica che può cambiare l’atmosfera chiedeva “un bacio funky”, e nella puntata quotidiana del 12 ottobre ha raccontato di essere sempre stato “un po’ malato del funk e del groove”.
Testo di Stratopazza di Kashmere
Testo ascoltato ad Amici 26 nella puntata del 14 novembre. La versione completa e ufficiale arriverà con l’uscita del brano, venerdì 27 novembre.
Ah, Strato pazza!
Sì, tu!
Ah, Strato pazza!
Ah
Non male come primo kiss
È un basso groovy stile chic
Anche più catchy dire freak
Sei pazzo
Mi lascio andare va così
La mia paura è svanita
giri come un pianeta,
tranky funky sul dance floor
La tua aiuola è fiorita,
c’è una stella cattiva,
la seconda esegue il flow
Stratopazza!
Stratopazza!
Stratopazza!
Stratopazza!
Stra to strato pazza
Stra to strato pazza
Stra to strato pazza
Stra to strato pazza
Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.
Tutto su Kashmere
- La canzoneKashmere, L’unica che può cambiare l’atmosfera: il funky come cura per una serata d’amoreTesto e significato · 11 ottobre
- L'archivioTutti gli articoli su Kashmere3 articoli su All Music Italia