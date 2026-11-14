Saitta ha cantato ad Amici 26 il suo nuovo inedito Classe 99, nella sesta puntata andata in onda sabato 14 novembre alle 14.20 su Canale 5. Il brano uscirà il 27 novembre. Nel testo Saitta porta “un dolore così grande anche se non lo do a vedere”.

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Dopo l’esibizione il giudice esterno del canto, Ermal Meta, ha detto a Saitta che è una bella canzone e che la sua performance ha trasmesso l’impressione di essere al punto di partenza. Per chi scrive canzoni, ha spiegato, “ci sono solo punti di partenza, non ci sono mai punti di arrivo”. Poi ha chiuso con “Bravo”.

Il cantautore catanese, classe 1999, canta nella squadra di Amadeus e arriva a Classe 99 dopo Romantici Terroni, il singolo uscito il 19 giugno che lo aveva portato nella classe. La sua storia è nella scheda chi è Saitta.

Il live della sesta puntata racconta le esibizioni e i verdetti, mentre l’hub di Amici 26 raccoglie la classe, i responsabili artistici e le notizie dell’edizione.

Il significato di Classe 99 di Saitta

Saitta canta di un dolore che non fa vedere: dice di aver fatto finta di piacersi e di ubriacarsi per avere “approvazione o qualche tipo di conferma”, ma nel ritornello aggiunge “E se mi guardi negli occhi fino a dentro puoi vedere”.

Il brano gira attorno all’impressione di essere “al punto di partenza”, la stessa formula che torna nel commento di Ermal Meta: Saitta dice di non sapere “che cosa voglio” e che “il mondo poi mi crolla addosso”.

Saitta guarda anche avanti: vorrebbe sposarsi, avere figli e vederli crescere mentre combatte ancora “coi miei mostri”, e dice che guarderà indietro per andare a trovare le persone che ha perso.

Credits del brano ▸ Artista · Saitta

· Saitta ▸ Titolo · Classe 99

Testo di Classe 99 di Saitta

Testo ascoltato ad Amici 26 nella puntata del 14 novembre. La versione completa e ufficiale arriverà con l’uscita del brano, il 27 novembre.

Io classe 99, 42 di piede

porto un dolore così grande

che non lo do a vedere

Con i miei ricciolini e qualche capello bianco,

con la bocca di mio padre

e gli occhi a specchio di mia madre,

ho fatto finta di piacermi

Ho fatto finta di ubriacarmi

per avere approvazione

o qualche tipo di conferma

questo aumentava l’autostima

o perdevo di me stima

sono quasi alla fine dei venti

speriamo almeno cambino i venti

Io classe 99, 42 di piede

porto un dolore così grande

anche se non lo do a vedere

il motivo è forse troppo

io mentivo di nascosto

E se mi guardi negli occhi

fino a dentro puoi vedere

Io classe 99, di famiglia per bene

a vita è tinta quanno crisci

guarda e passa dice nonno

comunque ho sempre l’impressione

che sono al punto di partenza,

ma non so che cosa voglio,

il mondo poi mi crolla addosso

Ora vorrei guardare avanti

maritarmi, avere figli,

vederli crescere mentre io

combatto ancora coi miei mostri

e lo so, sbircierò indietro

andrò a trovare le persone

che io ho perso nel percorso

e di cui a volte avrò bisogno

Io classe 99, 42 di piede

porto un dolore così grande

anche se non lo do a vedere

il motivo è forse troppo

io mentivo di nascosto

E se mi guardi negli occhi

fino a dentro puoi vedere

Io classe 99, di famiglia per bene

a vita è tinta quanno crisci

guarda e passa dice nonno

comunque ho sempre l’impressione

che sono al punto di partenza,

ma non so che cosa voglio,

il mondo poi mi crolla addosso

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.