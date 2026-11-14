Saitta, Classe 99: il testo dell’inedito di Amici 26 in uscita il 27 novembre
Il cantautore catanese, classe 1999, è nella squadra di Amadeus e arriva dopo Romantici Terroni, uscito il 19 giugno.
di All Music Italia ·
Saitta ha cantato ad Amici 26 il suo nuovo inedito Classe 99, nella sesta puntata andata in onda sabato 14 novembre alle 14.20 su Canale 5. Il brano uscirà il 27 novembre. Nel testo Saitta porta “un dolore così grande anche se non lo do a vedere”.
Leggi subito il testo integrale ↓
Dopo l’esibizione il giudice esterno del canto, Ermal Meta, ha detto a Saitta che è una bella canzone e che la sua performance ha trasmesso l’impressione di essere al punto di partenza. Per chi scrive canzoni, ha spiegato, “ci sono solo punti di partenza, non ci sono mai punti di arrivo”. Poi ha chiuso con “Bravo”.
Il cantautore catanese, classe 1999, canta nella squadra di Amadeus e arriva a Classe 99 dopo Romantici Terroni, il singolo uscito il 19 giugno che lo aveva portato nella classe. La sua storia è nella scheda chi è Saitta.
Il live della sesta puntata racconta le esibizioni e i verdetti, mentre l’hub di Amici 26 raccoglie la classe, i responsabili artistici e le notizie dell’edizione.
Il significato di Classe 99 di Saitta
Saitta canta di un dolore che non fa vedere: dice di aver fatto finta di piacersi e di ubriacarsi per avere “approvazione o qualche tipo di conferma”, ma nel ritornello aggiunge “E se mi guardi negli occhi fino a dentro puoi vedere”.
Il brano gira attorno all’impressione di essere “al punto di partenza”, la stessa formula che torna nel commento di Ermal Meta: Saitta dice di non sapere “che cosa voglio” e che “il mondo poi mi crolla addosso”.
Saitta guarda anche avanti: vorrebbe sposarsi, avere figli e vederli crescere mentre combatte ancora “coi miei mostri”, e dice che guarderà indietro per andare a trovare le persone che ha perso.
Testo di Classe 99 di Saitta
Testo ascoltato ad Amici 26 nella puntata del 14 novembre. La versione completa e ufficiale arriverà con l’uscita del brano, il 27 novembre.
Io classe 99, 42 di piede
porto un dolore così grande
che non lo do a vedere
Con i miei ricciolini e qualche capello bianco,
con la bocca di mio padre
e gli occhi a specchio di mia madre,
ho fatto finta di piacermi
Ho fatto finta di ubriacarmi
per avere approvazione
o qualche tipo di conferma
questo aumentava l’autostima
o perdevo di me stima
sono quasi alla fine dei venti
speriamo almeno cambino i venti
Io classe 99, 42 di piede
porto un dolore così grande
anche se non lo do a vedere
il motivo è forse troppo
io mentivo di nascosto
E se mi guardi negli occhi
fino a dentro puoi vedere
Io classe 99, di famiglia per bene
a vita è tinta quanno crisci
guarda e passa dice nonno
comunque ho sempre l’impressione
che sono al punto di partenza,
ma non so che cosa voglio,
il mondo poi mi crolla addosso
Ora vorrei guardare avanti
maritarmi, avere figli,
vederli crescere mentre io
combatto ancora coi miei mostri
e lo so, sbircierò indietro
andrò a trovare le persone
che io ho perso nel percorso
e di cui a volte avrò bisogno
Io classe 99, 42 di piede
porto un dolore così grande
anche se non lo do a vedere
il motivo è forse troppo
io mentivo di nascosto
E se mi guardi negli occhi
fino a dentro puoi vedere
Io classe 99, di famiglia per bene
a vita è tinta quanno crisci
guarda e passa dice nonno
comunque ho sempre l’impressione
che sono al punto di partenza,
ma non so che cosa voglio,
il mondo poi mi crolla addosso
Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.