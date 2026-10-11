Manuel Meledina ha presentato ad Amici 26 l’inedito Se non ci sei e ha preso la maglia con il sì di Amadeus e i no di Rudy Zerbi e Samurai Jay. Nel brano chi canta dice all’altra persona di non esistere senza di lei.

Il cantante genovese, classe 2007, ha una formazione lirica e nel 2024 era fra i finalisti di Tu sì que vales: qui la sua storia.

Leggi subito il testo integrale ↓

Il significato di Se non ci sei di Manuel Meledina

Il brano si apre con una richiesta: “Spegni la luce mentre il cuore si accende”. È “un’altra notte di labirinti esistenziali”, chi canta parla di “tutta colpa mia” e chiede all’altra persona di portarlo “oltre il confine”, in un posto “dove si vive senza le spine”.

Poi il tono sale: “E urlo più forte, cerco il tuo respiro”. L’immagine più netta è quella del testo non letto, “sono un testo che non hai mai letto”, e dice di poter sparire quando non sente l’altra persona: “se non ti sento posso scomparire”.

La richiesta torna: “ma dimmi che ti manco”, “lo vedi che ti manco”. L’ultima strofa cambia una sola parola, “Lo vedi che ti guardo”, e si chiude sul titolo: “perché io non esisto se non ci sei”.

Amadeus, che ha dato l’unico sì a Manuel, ha detto di avere dei dubbi ma anche delle certezze e di volerne parlare con lui quando si incontreranno: il banco di Manuel dipende dalla conferma di Amadeus.

Testo di Se non ci sei di Manuel Meledina

Spegni la luce mentre il cuore si accende

un’altra notte di labirinti esistenziali

l’universo è tutta colpa mia, portami via

oltre il confine

all’ombra dei tuoi occhi nascosti dietro il destino

dove si vive senza le spine

dove si ride ci sei solo tu

E urlo più forte, cerco il tuo respiro

sono un testo che non hai mai letto

se mi addormento cosa rimane

se non ti sento posso scomparire

ma dimmi che ti manco

lo vedi che ti manco

perché io non esisto

perché io non esisto

se non ci sei

se non ci sei

Ma dimmi che ti manco

Lo vedi che ti guardo

perché io non esisto

se non ci sei

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.