Paulo, Sayonara: il vizio che col tempo è diventato un pericolo
L'inedito di Paulo ad Amici 26: il significato e il testo completo.
di All Music Italia ·
Paulo, 24 anni, ha presentato ad Amici 26 l’inedito Sayonara e ha preso la maglia con i sì di Rudy Zerbi e Samurai Jay, contro il no di Amadeus. Nel brano il rifiuto di tornare insieme si accompagna a un rimprovero: “perché piangi per me se poi te ne vai”.
Il cantautore bresciano, classe 2002, nel 2022 aveva aperto Blanco all’Ippodromo SNAI di San Siro e a fine 2020 aveva vinto Dream Hit, il talent social di Doom Entertainment: qui la sua storia.
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Il significato di Sayonara di Paulo
La strofa guarda indietro: “All’inizio era tutto magnifico”, “i tuoi occhi, i tuoi baci”. E ancora “al veleno eri l’antidoto”, un “vizio che col tempo poi è diventato un pericolo”.
Adesso, canta Paulo, “non rimane niente neanche una parola”; “la strada per venire da te la so a memoria”; “ora che siamo a un passo dal saltare in aria”, “ci resta addosso solo questa paranoia”. Poi il saluto: “Sayonara”.
Il ritornello rifiuta il ritorno, ma con un dubbio: “Forse non tornerò con te no, mai”. Nel finale tornano “via da me ora è inutile” e “versi lacrime ormai”.
Dopo l’esibizione Rudy Zerbi gli ha detto “tanta aura” e “ti voglio conoscere”, mentre Samurai Jay gli ha detto “Sei fortissimo” e che ha un’aria cupa quando canta.
Testo di Sayonara di Paulo
Forse
non tornerò
con te
no, mai
perché
piangi
per me
se poi te ne
vai
All’inizio era tutto magnifico
i tuoi occhi, i tuoi baci
adesso non lo dicono
al veleno eri l’antidoto
vizio che col tempo
poi è diventato un pericolo
e non rimane niente
neanche una parola
la strada per venire
da te la so a memoria
ora che siamo a un passo dal saltare in aria
ci resta addosso solo questa paranoia
Sayonara
Forse
non tornerò
con te
no, mai
perché
piangi
per me
se poi te ne
vai
via da me
ora è inutile
Anche se
versi lacrime
ormai
Forse
non tornerò
con te
no, mai
Forse
non tornerò
con te
no, mai
perché
piangi
per me
se poi te ne
vai
via da me
ora è inutile anche se
versi lacrime
ormai
forse
non tornerò con te
no mai
Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.