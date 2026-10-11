Paulo, 24 anni, ha presentato ad Amici 26 l’inedito Sayonara e ha preso la maglia con i sì di Rudy Zerbi e Samurai Jay, contro il no di Amadeus. Nel brano il rifiuto di tornare insieme si accompagna a un rimprovero: “perché piangi per me se poi te ne vai”.

Il cantautore bresciano, classe 2002, nel 2022 aveva aperto Blanco all’Ippodromo SNAI di San Siro e a fine 2020 aveva vinto Dream Hit, il talent social di Doom Entertainment: qui la sua storia.

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Il significato di Sayonara di Paulo

La strofa guarda indietro: “All’inizio era tutto magnifico”, “i tuoi occhi, i tuoi baci”. E ancora “al veleno eri l’antidoto”, un “vizio che col tempo poi è diventato un pericolo”.

Adesso, canta Paulo, “non rimane niente neanche una parola”; “la strada per venire da te la so a memoria”; “ora che siamo a un passo dal saltare in aria”, “ci resta addosso solo questa paranoia”. Poi il saluto: “Sayonara”.

Il ritornello rifiuta il ritorno, ma con un dubbio: “Forse non tornerò con te no, mai”. Nel finale tornano “via da me ora è inutile” e “versi lacrime ormai”.

Dopo l’esibizione Rudy Zerbi gli ha detto “tanta aura” e “ti voglio conoscere”, mentre Samurai Jay gli ha detto “Sei fortissimo” e che ha un’aria cupa quando canta.

Testo di Sayonara di Paulo

Forse

non tornerò

con te

no, mai

perché

piangi

per me

se poi te ne

vai

All’inizio era tutto magnifico

i tuoi occhi, i tuoi baci

adesso non lo dicono

al veleno eri l’antidoto

vizio che col tempo

poi è diventato un pericolo

e non rimane niente

neanche una parola

la strada per venire

da te la so a memoria

ora che siamo a un passo dal saltare in aria

ci resta addosso solo questa paranoia

Sayonara

Forse

non tornerò

con te

no, mai

perché

piangi

per me

se poi te ne

vai

via da me

ora è inutile

Anche se

versi lacrime

ormai

Forse

non tornerò

con te

no, mai

Forse

non tornerò

con te

no, mai

perché

piangi

per me

se poi te ne

vai

via da me

ora è inutile anche se

versi lacrime

ormai

forse

non tornerò con te

no mai

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.