Paulo urla senza timore tutto il suo dolore nel nuovo singolo “Ti odio (mi amor) (TESTO e AUDIO)

Paulo Ti odio testo e significato del nuovo singolo del giovane artista che gode della stima di Blanco per cui ha anche aperto uno dei concerti all’Ippodromo di Milano ques’estate.

Il pezzo è stato lanciato venerdì 9 dicembre ed è un brano unisce il calore e la passione del giovane artista mettendo in risalto la sua anima divisa a metà tra il Sud America e l’Italia.

Paulo Ti odio significato del brano

In Ti odio (Mi amor) le ispirazioni urban e l’attitudine cantautorale continuano a tracciare il percorso iniziato con la trilogia sull’amore Cielo drive, Voglia e J.

Nel nuovo singolo i sentimenti sono ancora una volta protagonisti e Paulo esprime un sentimento universale che tutti noi abbiamo provato almeno una volta nella vita, il pensiero della persona che abbiamo amato è ancora forte e presente ma sopraggiungono note negative.

Il giovane artista classe 2002 non vuole negare di essere stato ferito, non se ne vergogna e trasforma la sua forte emozione in musica parlandoci in modo chiaro di quello che prova e facendoci così rivivere la nostra personale esperienza attraverso le sue parole.

Paulo ti odio testo e audio

E’ da un po’ che siamo distaccati

e la luna sopra é arancio

ti ho pensata sopra il palco, oh

è un altro cocktail come gli altri

e non riesco più a saziarmi

non riesco a dir di no, di no

Dicevo che ti odio di notte e di giorno

e non so perché ti stavo cercando di nuovo

te mi hai detto: “mi dispiace”

mi hai fatto incazzare

baby io ti odio di notte e di giorno

Ti dicevo che ah ah, ah ah, ahah

tu non lo sai come sono

ah ah, ah ah, ah ah

di te non ho più bisogno, no mi amor

e se ti trovi qua, mi amor

sappi che cambio posto amor, mio amor

te lo dico con una canzone, senza messaggi

così evito anch’io di parlarti

così eviti anche di guardarmi

mentre scoppio

mentre scopi usi gli occhi da scacco

con quel testa di cazzo

e io divento matto, oh

Dicevo che ti odio di notte e di giorno

e non so perché ti stavo cercando di nuovo

te mi hai detto: “mi dispiace”

mi hai fatto incazzare

baby io ti odio di notte e di giorno

ti dicevo che ti odio di notte e di giorno

e non so perché ti stavo cercando di nuovo

te mi hai detto: “mi dispiace”

mi hai fatto incazzare

baby io ti odio di notte e di giorno

E non mi interessa cosa

farai con quello là

e chissà che cosa poi dirai di me a quello là

te mi hai detto mi spiace e mi hai fatto incazzare

baby io ti odio di notte e di giorno

Foto di Mattia Guolo