La leggerezza e il divertimento in “J”, il nuovo singolo di Paulo che piace anche a Blanco

Paulo J testo e significato del singolo, in radio e sugli store digitali da venerdì 17 giugno.

«Stavamo ballando senza prendere l’aria

non le sento le gambe con sotto J Balvin

mentre mi mordi le labbra».

Paulo J significato

Paulo racconta il colpo di fulmine, l’infatuazione di una notte all’insegna della leggerezza e del divertimento, acceso dal desiderio nei confronti di una donna che riuscirà a conquistare sulle note di J Balvin.

Continua, così, il percorso iniziato dalla tossicità di Cielo Dire, il suo primo singolo uscito a gennaio, continuato dal desiderio non ricambiato di Voglia fino ad arrivare a J, dove la passione esplode.

Attraverso i nuovi brani il diciannovenne Paulo sta definendo il proprio stile musicale, un crossover che segue una nuova wave ispirata in parte al rock degli anni 2000 e in parte alle sue origini latine. Nei suoi testi si esprime senza filtri e si fa portavoce di fragilità ed emozioni della sua generazione.

Il giovane cantante ha già attirato l’attenzione dei suoi colleghi. Tra loro Blanco che, questa notte, ha subito pubblicato il link al suo brano nelle IG stories.

Queste le date del tour 2022.

PAULO – TOUR 2022

28.06 Milano – LOVE MI

06.07 Roma – ROCK IN ROMA w/Ariete

10.07 Ferrara – SUMMER VIBEZ

15.07 L’Aquila – PINEWOOD FESTIVAL

22.07 Offida (AP) – PIAZZA DEL POPOLO w/Madame

04.08 Follonica (GR) – SUMMER NIGHTS FESTIVAL w/sangiovanni

07.08 Asiago (VI) – ASIAGO LIVE w/sangiovanni

Paulo J testo e audio

Mi è bastato un secondo

che ti ho vista la in fondo

con il vestito rotto

e il bicchiere già vuoto

e penso che ti tengo con me

ti ho vicina anche troppo

e con le mani ti tocco

il tuo culo è aggressivo e penso che

lo tengo con me

XXX e c’è ha perso la gonna

in mezzo al mare

e te ne fotteva di nulla

Stavamo ballando

senza prendere aria

non le sento le gambe con sotto J Balvin

mentre mi mordi le labbra

Stavamo ballando

senza prendere aria

come se con le gambe qua sotto ci

e mi mordi le labbra

E resto in trappola nel buio

sopra l’asfalto a piedi nudi

se tu nel letto mi distruggi

penso che ti prendo e tengo con me

è un’ora che mi stai chiamando

con il telefono di un’altra

lo sai che io non faccio altro che pensarti

sola con me

XXX c’è ha perso la gonna

in mezzo al mare

e te ne fotteva di nulla

fotte mai di nulla

Stavamo ballando

senza prendere aria

non le sento le gambe con sotto J Balvin

mentre mi mordi le labbra

Stavamo ballando

senza prendere aria

non le sento le gambe con sotto J Balvin

mentre mi mordi le labbra

E resto in trappola nel buio

sopra l’asfalto a piedi nudi

pia pia piango e non mi vedi

farò pia pia piano quando xxxx

si ma ora

resto in trappola nel buio

sopra l’asfalto a piedi nudi

pia piango e non mi vedi

farò pia pia piano quando xxxx

Stavamo ballando

senza prendere aria

non le sento le gambe con sotto J Balvin

mentre mi mordi le labbra

Stavamo ballando

senza prendere aria

non le sento le gambe con sotto J Balvin

mentre mi mordi le labbra

Foto di copertina: Mattia Guolo