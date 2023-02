Paulo: un altro passo per conoscere l’anima fragile e sensibile nel nuovo singolo “Geloso”

Paulo Geloso testo e significato del nuovo singolo.

E’ uscito il 3 febbraio Geloso, il nuovo singolo di Paulo disponibile su tutte le piattaforme digitali per Sugar.

Si tratta di un nuovo passo per conoscere meglio Paulo, artista che non teme il giudizio e parla di sé senza filtri né compromessi.

Paulo geloso significato del brano

In Geloso ci mostra la sua anima fragile e sensibile, ma piena di passione ed energia. Nel brano continua a raccontare una artista vero, sincero e reale con pezzi di vita quotidiana in cui ogni ascoltatore si può immedesimare.

Geloso è un inno a vivere totalmente i sentimenti, con la stessa passione che Paulo, vero nome Sergiopaulo Valvano, riesce a descrivere nelle scene quotidiane ed evocative.

Nella sua musica, mette a fuoco la sua personalità, definendo i suoi gusti e le sue qualità, avvicinandosi sempre di più al mondo Urban Latin.

Il nuovo singolo arriva dopo Ti Odio (mi amor) che l’artista aveva pubblicato lo scorso mese di dicembre LEGGI QUI e dopo che, a settembre, era stato opening act del primo dei due concerti di Blanco a Milano (qui).

Geloso è stato scritto da Paulo (testo) e Dario Pruneddu (musica).

Foto: Magalini

PAULO – GELOSO – TESTO

Hai visto cosa mi hai fatto a sto giro

sono per strada senza un equilibrio

La verità con te non la

capisco

ma la intuisco

e sto smattando oramai qui da giorni è da giorni che non vedo i secondi

Son di nuovo, ubriaco qua con

5 negroni

tu

Sei un mistero

e pure tortura

(Hey)

Ah che dolore

Chi è quello lì

ogni tanto son

geloso geloso geloso

quando non sei con me

Ma te perché fai così

Perché ti rende felice

Farmi del male stano

Sembrano morsi

Le tue parole

in 3000 modi

Dici che sei più capace di me

A fare la stronza

con i tuoi giochi

Sai che se esagero perdi

E ho rotto todo

manchi solo te

Che mi continui a dir calma ma le voci in testa che ho gridano basta gridano basta gridano

oh eh sali da me

Tre di notte

Fammi vedere

Se sei forte

Senza di me

Siamo più forti se stiamo assieme

Io per ore ed ore

ti potrei cercare

E per ore ed ore

ti vengo a cercare

Vorrei veder dove

Dove vuoi arrivare uooo

non mi dire di no

Sembra il cinema

Dio non lo so

Che mi fai

Quando poi

Te ne vai

Quando poi

Te ne vai via da qua

Ah che dolore

Chi è quello lì

ogni tanto son

geloso geloso geloso

quando non sei con me

Ma te perché fai così

Perché ti rende felice

Farmi del male stano

Ah che dolore

Chi è quello lì

ogni tanto son

geloso geloso geloso

quando non sei con me

Ma te perché fai così

Perché ti rende felice

Farmi del male stano

PAULO – GELOSO – VIDEO